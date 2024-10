Deic fecha casa bomba e apreende três fuzis na zona sul de São Paulo

Policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) fecharam uma casa-bomba nesta quinta-feira (24), no bairro Jardim da Saúde, na zona sul de São Paulo. No local foram encontrados três fuzis, cinco pistolas e drogas prontas para a venda, além de um maquinário que embalava 100 porções de entorpecentes por minuto.

Os agentes da 2° Delegacia de Investigações sobre Crimes Patrimoniais de Intervenção Estratégica (Disccpat) descobriram o local durante uma perseguição a suspeitos de roubo de celular.

Além das armas, foram apreendidas mais de 14 mil porções de cocaína, 469 maconha e 450 de crack.

As investigações continuam para identificação da quadrilha e de quem controlava o depósito de drogas. O caso foi registrado como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e localização/apreensão de objeto na 2ª Disccpat.

Dise apreende arsenal na zona norte de SP

Ainda ontem (24), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), também apreendeu um arsenal utilizado pelo crime organizado em uma casa na região do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo.

No local, as equipes apreenderam três fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, quase mil munições, além de coletes balísticos, toucas balaclava, carregadores de armas e porções de drogas.