Deic desmantela esquema do ‘golpe milionário’ na zona sul de São Paulo

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), desmantelou uma quadrilha especializada no esquema de “golpe milionário” que funcionava em um prédio empresarial no bairro Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo. Um homem, apontado como um dos principais operadores do crime, foi preso na segunda-feira (5). O escritório servia como fachada para enganar as vítimas.

Segundo o Deic, o suspeito convencia as vítimas de que conseguia empréstimos vantajosos. Elas eram orientadas a abrir contas para receber o dinheiro e, posteriormente, transferir o valor ao criminoso. O homem usava seis documentos para aplicar o golpe e já causou um prejuízo de R$1,4 milhão.

Após identificar o acusado, os policiais da 5ª Delegacia de Investigações sobre Roubo a Bancos (Disccpat) encaminharam o caso à Justiça e iniciaram o cumprimento do mandado de prisão. A equipe apreendeu celulares, computadores, documentos e um veículo de luxo.

De acordo com as informações, o homem responde a 23 processos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também é investigado pelo mesmo crime no Rio de Janeiro e no Paraná. Ele foi preso no local e encaminhado à delegacia. O caso foi registrado na 5ª Disccpat como estelionato e associação criminosa.