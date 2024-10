Deic causa prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime organizado com apreensão de drogas

Uma operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, no interior de São Paulo, causou prejuízo de R$ 1,2 milhão ao crime organizado. Seis homens foram presos na ação com mais de 7,6 mil porções de drogas já embaladas para a venda, entre cocaína, crack e maconha na terça-feira (29).

Cerca R$ 6 mil em espécie, seis balanças de precisão, 14 munições, quatro veículos, cadernos com anotações sobre a contabilidade do tráfico, embalagens usadas para acondicionar os entorpecentes e outros itens usados pela quadrilha também foram apreendidos na ação.

Os policiais descobriram que um sítio na cidade de São Luiz do Paraitinga era usado para preparar, refinar, embalar e armazenar as substâncias para posterior distribuição, principalmente na região de Taubaté. Eles também identificaram pelo menos três traficantes, sendo dois deles os “líderes” e, o outro, responsável pelo transporte até os pontos de venda.

Após as investigações, as equipes obtiveram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça e começaram a operação pelo sítio. Durante a averiguação, seis suspeitos que estavam no local tentaram fugir, mas foram detidos.

Nos demais endereços, os policiais também encontraram porções de drogas, munições, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Todos os itens apreendidos passaram por perícia.

Os envolvidos foram encaminhados à Deic de Taubaté, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas, receptação, localização e apreensão de veículo e cumprimento de mandados de busca e apreensão.