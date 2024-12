Defesa Civil registra 52 ocorrências em 24h devido a chuvas intensas na Grande SP

O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) alertou sobre um alto risco de alagamentos e deslizamentos de terra em toda a Região Metropolitana de São Paulo. Na capital, a Defesa Civil registrou 52 ocorrências nas últimas 24 horas devido às intensas chuvas que afetaram a região.

A forte precipitação que atingiu o estado na quinta-feira, dia 26, resultou em diversas ruas da cidade de São Paulo e municípios vizinhos inundadas, criando sérios transtornos para a população. Moradores ficaram ilhados em suas residências, enquanto córregos transbordavam e vias tornavam-se intransitáveis.

As previsões meteorológicas indicam a continuidade das chuvas até pelo menos a próxima segunda-feira. O Cemaden reiterou a gravidade da situação, com um risco elevado de alagamentos e deslizamentos em toda a Grande São Paulo.

Na cidade de São Paulo, as equipes da Defesa Civil foram acionadas para lidar com 37 quedas de árvores, 12 desabamentos e três deslizamentos. Entre os locais mais afetados estão o Parque Jardim Helena, na Zona Leste, e a Vila Gustavo, na Zona Norte, onde as águas inundaram diversas áreas.

Uma das situações mais críticas ocorreu em Caieiras, localizada na parte norte da região metropolitana. Segundo informações da Defesa Civil, o município recebeu 111 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, valor que corresponde a quase metade do total esperado para o mês inteiro. Ruas ficaram completamente alagadas e um trecho da Rodovia Tancredo Neves foi interditado devido à força das águas, dificultando o tráfego de veículos pesados.

Em Guarulhos, outra cidade impactada pelas chuvas, várias famílias se viram ilhadas em suas casas na Rua Édipo, no Jardim Presidente Dutra. A proximidade do bairro com trechos do Rio Tietê contribuiu para o rápido aumento do nível das águas durante as tempestades.

A chuva não se limitou a uma única localidade; outros municípios também enfrentaram sérios problemas. O Cemaden e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram dados sobre os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas:

São Caetano do Sul (Centro): 112 mm

Caieiras (Jardim Marcelino): 111 mm

Praia Grande (Alice Geotec): 107 mm

Boituva (Jardim Amelia): 104 mm

São Paulo (Jardim Valparaiso): 100 mm

Hortolândia (Jardim Santa Esmeralda): 98 mm

Bertioga (Jardim Lido): 96 mm

Sorocaba (Éden): 95 mm

No Aeroporto de Congonhas, os passageiros enfrentaram uma queda de energia na noite de quinta-feira, que deixou o terminal às escuras por cerca de 20 minutos. Durante esse período, apenas as luzes de emergência estavam ativas. A concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, ainda não havia se pronunciado sobre o incidente até o fechamento desta reportagem.

A Enel, empresa encarregada da distribuição elétrica na região, confirmou que a energia foi restaurada após o problema ocorrido no aeroporto.