Defesa Civil notifica concessionárias de energia de SP sobre risco meteorológico

A Defesa Civil do Estado de São Paulo notificou as concessionárias de energia elétrica em operação no estado sobre o risco meteorológico previsto para este final de semana. O órgão também convocou as empresas para uma reunião, nesta quinta-feira (17), para discutir medidas preparatórias para os eventos climáticos.

Em ofício, o secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicitou que as empresas apresentem um plano de contingência e uma série de ações de mitigação de possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia, além de reforçar as equipes de atendimento à população.

A Defesa Civil pede também melhoria da comunicação com o Governo de São Paulo. “Solicitamos ainda que, durante a vigência do Aviso de Risco, seja estabelecido um canal de comunicação direto entre a concessionária e o Gabinete de Crise da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a fim de fornecer informações detalhadas sobre as pessoas afetadas pela interrupção de energia elétrica”, informa o ofício.

A reunião com todas as concessionárias de energia em operação no Estado está marcada para as 10h desta quinta-feira (17) no Palácio dos Bandeirantes. O objetivo é apresentar uma análise detalhada do cenário e discutir ações para o enfrentamento do evento climático.

Chuva e vento forte no fim de semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira (18) e domingo (20). O alerta é devido à passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento podendo chegar a mais de 60km/h e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do Estado.

Atuação da Enel durante as chuvas

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou nesta quarta-feira (16) medida cautelar solicitando que a Enel dê acesso às informações de seu centro de controle operacional à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). A medida ocorre após pedido feito pelo Governo de São Paulo em conjunto com outras 16 prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo em reunião nesta terça-feira (15), no Palácio dos Bandeirantes.

Em carta entregue ao ministro da corte Augusto Nardes, a gestão estadual solicitou, entre as medidas que elevariam a capacidade de fiscalização dos serviços de energia elétrica, que as concessionárias dessem acesso aos dados em tempo real “para que os serviços possam ser continuamente monitorados, e, especialmente, para que os eventos de crise possam ser acompanhados e fiscalizados”.