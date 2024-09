Defesa Civil estende alerta de risco elevado para incêndios nas faixas norte, noroeste e oeste

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), renovou até a próxima sexta-feira (6) o alerta de risco elevado para incêndios para as regiões norte, noroeste e oeste do estado.

O Mapa de Risco, que é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem, indica grau máximo de risco nas respectivas faixas do território paulista.

Para os próximos dias, as regiões norte, noroeste e oeste do estado continuarão com o tempo seco e sem condições para precipitações. As temperaturas continuam em elevação, com a URA (Umidade Relativa do Ar) caindo, atingindo níveis mais críticos, ou seja, valores abaixo dos 20%, deixando a sensação de tempo quente e abafado.

As temperaturas podem chegar aos 39ºC em Presidente Prudente, Araçatuba, Tupã, Birigui e Martinópolis, no período mais quente do dia. Destaque para a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos variando entre 13% e 15%.

Para São José do Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto e Rosana, as temperaturas devem ficar na casa dos 38ºC, com URA variando entre 14 e 21%. Temperatura máxima de 38°C e umidade relativa mínima na casa dos 21%.

Em Franca e Valparaíso, os termômetros podem registrar temperaturas de 35ºC com URA entre 17% e 19%.

Recomendações

Diante deste cenário, recomenda-se cuidados com a saúde incluem hidratação constante, beber bastante água e se proteger do sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado o uso de soro nos olhos e nariz.

A Defesa Civil do Estado, juntamente com as Defesas Civis Municipais adotam medidas de prevenção como vistoria nas áreas mais suscetíveis às queimadas, construção de aceiros e intensificação das campanhas de conscientização junto à população.