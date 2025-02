Defesa Civil emite alerta sobre calor extremo em SP a partir de domingo (16)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um aviso sobre a previsão de temperaturas extremamente elevadas, que poderão alcançar até 38°C nos próximos dias. A região metropolitana de São Paulo, assim como as cidades de Sorocaba e Campinas, também registrarão temperaturas que podem atingir 33°C.

O alerta, que se estende de domingo (16) a quarta-feira (19), recomenda que a população evite a exposição solar entre 10h e 16h. Além disso, a Defesa Civil sugere o uso de protetores solares, chapéus e roupas leves, ressaltando a necessidade de uma adequada hidratação.

Domingo (16), o dia será marcado pelo Sol, porém durante a tarde, a umidade proveniente do oceano e da Amazônia, criam condições para pancadas de chuva isoladas, seguidas por raios e vento, situação bem típica de verão.#previsaodotempo#CGE#DefesaCivilProtegeVoce — Defesa Civil SP (@defesacivilsp) February 16, 2025

Particular atenção deve ser dada a idosos e crianças pequenas, grupos mais suscetíveis aos efeitos adversos do calor intenso.

Os cuidados com animais de estimação também são destacados; é fundamental mantê-los em locais sombreados e nunca dentro de veículos estacionados. A oferta constante de água é crucial, assim como evitar passeios durante os horários mais quentes do dia.

As regiões de Itapeva e Vale do Ribeira são as mais afetadas, podendo registrar a temperatura máxima de 38°C. Na Baixada Santista, cidades como São José dos Campos, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente devem enfrentar temperaturas de até 36°C. No litoral norte do estado, as cidades de Bauru e Araraquara podem alcançar 35°C, enquanto o Vale do Paraíba e localidades como Barretos e Franca têm previsão máxima de 34°C.

Em São Paulo capital, as temperaturas esperadas para os próximos dias estão cerca de 4°C acima da média climatológica da estação. Em Registro, por exemplo, a expectativa é que na segunda-feira (17) a temperatura alcance 38°C, o que representa quase 8°C acima da média habitual para este período.