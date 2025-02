Sorocaba recebe shows de Menos é Mais e Nattan

O grupo Menos é Mais e o cantor Nattan promovem uma noite especial, regada a muito pagode e forró, em Sorocaba, no próximo dia 29 de março. Os ingressos já estão à venda, e podem ser adquiridos a partir de R$ 40.

O forrozeiro Nattan, também conhecido como “Nattanzinho”, nasceu em Sobral e foi criado em Tianguá, no interior do Ceará. O cantor, que tem apenas 25 anos de idade, sobe pela primeira vez ao palco em Sorocaba.

O jovem já conta com mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify e, somente no Instagram, ultrapassa os nove milhões de seguidores, além de mais de dois milhões de inscritos no YouTube.

O nome do cantor apareceu no ‘Top 5’ de artistas mais ouvidos de oito estados brasileiros no balanço anual da plataforma de música Spotify, no ano de 2023, além de ter sido o mais adicionado a playlists de forró. Em 2024, o artista conquistou o topo do Spotify Brasil com o single ‘Amor na Praia’, que já acumula mais de 121 milhões de streams na plataforma.

No repertório para o show em Sorocaba estão incluídos sucessos como ‘Última Noite’, ‘Morena’, ‘Pega Cabuloso’, entre outros.

Do forró ao pagode

Formado em Brasília, o grupo de pagode Menos é Mais será outra atração da noite. Um dos maiores destaques do gênero musical, o grupo possui um repertório plural, que combina músicas autorais com regravações.

O grupo é formado por quatro integrantes: o vocalista Duzão e os percussionistas Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvareng, somando mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas musicais. Apenas no YouTube, são mais de quatro milhões de inscritos e, ao todo, o grupo conta com mais de dois bilhões de visualizações em seus vídeos.

No repertório para o show, estão inclusas faixas como ‘Coração Partido’, ‘Lapada Dela’, ‘Recaída’, ‘Mais do Mesmo’, entre outras.

Os artistas se apresentarão em Sorocaba na noite do dia 29 de março, na arena de shows UZNA. Os ingressos já estão à venda no site oficial .