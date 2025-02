Confira mais de 5.000 vagas de emprego em Campinas e região

Um levantamento realizado destaca que a partir desta segunda-feira (10), estão disponíveis mais de 5.072 vagas de emprego em diversas cidades da região de Campinas, SP. Essas oportunidades abrangem diferentes setores e incluem posições para pessoas com deficiência (PCDs), estágios e vagas para jovens aprendizes.

As inscrições podem ser feitas por meio da internet, telefone ou, em algumas localidades, presencialmente. Confira a seguir os detalhes sobre as principais oportunidades disponíveis:

Destaques das Vagas:

Sumaré (SP): Seleção para 250 vagas de auxiliar de logística.

Seleção para 250 vagas de auxiliar de logística. Jaguariúna (SP): 130 vagas disponíveis para jovem aprendiz.

130 vagas disponíveis para jovem aprendiz. Americana (SP): 60 vagas para operadores(as) de caixa.

60 vagas para operadores(as) de caixa. Campinas (SP): O PAT local possui 724 vagas, sendo 206 destinadas a vendedores porta a porta.

Abaixo, segue uma lista das cidades com suas respectivas quantidades de vagas disponíveis:

Americana – 403 vagas

Campinas – 724 vagas

Espírito Santo do Pinhal – 19 vagas

Hortolândia – 11 vagas

Indaiatuba – 813 vagas

Itapira – 28 vagas

Jaguariúna – 521 vagas

Louveira – 686 vagas

Mogi Guaçu – 248 vagas

Mogi Mirim – 168 vagas

Monte Mor – 82 vagas

Morungaba – 110 vagas

Paulínia – 266 vagas

Pedreira – 80 vagas

Serra Negra – 75 vagas

Sumaré – 348 vagas

Valinhos – 312 vagas

Vinhedo – 178 vagas

Acompanhamento por Cidade:

Americana

No PAT de Americana, há um total de 403 oportunidades em diversas funções. Para se inscrever, os candidatos devem enviar seus currículos através do site oficial da prefeitura ou comparecer pessoalmente no endereço Rua Anhanguera, 16, Centro, durante o horário de funcionamento, que é das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 3475-3550.

Campinas

A cidade oferece um total de 724 vagas em diversas ocupações. Das quais, sete são destinadas a pessoas com deficiência. O atendimento é feito presencialmente mediante agendamento no Portal do Cidadão. Existem três unidades onde o serviço é disponibilizado:

Centrão: Avenida Campos Salles, 427; horário: segunda a sexta, das 7h30 às 16h30.

Avenida Campos Salles, 427; horário: segunda a sexta, das 7h30 às 16h30. Ouro Verde: Avenida Ruy Rodriguez, nº 3.900; horário: segunda a sexta, das 8h às 16h.

Avenida Ruy Rodriguez, nº 3.900; horário: segunda a sexta, das 8h às 16h. Campo Grande: Rua Manoel Machado Pereira, nº902; horário: segunda a sexta, das 8h às 16h.

Espírito Santo do Pinhal

No PAT local estão disponíveis apenas 19 oportunidades em diferentes funções. Os interessados devem encaminhar seus currículos para [email protected], incluindo CPF e nome da vaga no campo “assunto”. Para mais informações, o telefone disponível é (19) 3661-2114.

Hortolândia

A cidade conta com um total de 11 oportunidades em seis cargos, incluindo uma vaga exclusiva para PCDs. As candidaturas podem ser feitas pelo aplicativo Sine Fácil ou presencialmente no PAT, que atende na Rua Projetada, nº100. O horário é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Indaiatuba

No PAT de Indaiatuba há um total impressionante de 813 postos abertos em várias áreas. Para se inscrever, o interessado deve entrar em contato pelo telefone (19)3816-9252 durante o horário comercial.

Ações nas Demais Cidades

Cidades como Itapira, Jaguariúna e Louveira também possuem diversas oportunidades disponíveis e exigem que os candidatos enviem seus currículos por e-mail ou compareçam aos respectivos PATs com a documentação necessária.

A busca por emprego pode ser facilitada por meio dessas unidades que estão comprometidas em ajudar os trabalhadores da região a encontrarem novas colocações no mercado. Com tantas opções disponíveis, é um momento oportuno para aqueles que buscam novas chances profissionais.