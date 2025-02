São Paulo oferece mais de 1.800 vagas de emprego

A Prefeitura de São Paulo, por meio do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), está oferecendo uma ampla gama de mais de 1.800 oportunidades de emprego para os cidadãos da cidade. Os interessados têm até o dia 12 de fevereiro para se inscreverem, podendo realizar o cadastro online no Portal Cate ou pessoalmente em uma das 44 unidades disponíveis na rede.

As vagas abrangem diversas áreas, com salários que variam entre R$ 759, voltados para aprendizes, até R$ 5.000 para analistas financeiros. Setores como comércio, serviços, construção civil e saúde estão entre os que mais oferecem oportunidades.

Uma parte significativa das vagas está relacionada à área de limpeza, com mais de 600 posições disponíveis. Os salários para essas funções variam entre R$ 1.590 e R$ 2.190, sendo que a maioria das oportunidades exige experiência prévia e ensino fundamental completo. Os candidatos podem ser alocados em empresas públicas ou privadas.

Para aqueles interessados na função de auxiliar de logística, são oferecidas 80 vagas, onde é imprescindível ter ensino médio completo e pelo menos seis meses de experiência. O salário para essa posição é de R$ 2.123, e as responsabilidades incluem o recebimento, expedição e conferência de mercadorias, além da organização dos produtos.

Candidatos em busca de empregos temporários também encontram opções no Cate, com 112 vagas disponíveis em áreas como repositor de mercadorias e ajudante de obras. Os salários dessas posições variam entre R$ 1.751 e R$ 2.300, com a maioria oferecendo benefícios adicionais à remuneração mensal e algumas não exigindo escolaridade.

Além disso, quase 300 vagas estão abertas para atendentes ou recepcionistas em lojas, padarias e lanchonetes. A maioria dessas posições requer ensino médio completo e permite a candidatura de pessoas com até 50 anos, com salários variando entre R$ 1.200 e R$ 2.325.

Vagas temporárias para o carnaval de 2025

O Cate também está promovendo oportunidades temporárias para o Carnaval de 2025, especialmente na função de agente de limpeza nas ruas durante o período festivo (de 17/02 a 18/03). Essa vaga oferece um salário de R$ 1.700 e é destinada exclusivamente a homens com idades entre 25 e 45 anos que possuam comprovante de residência. O processo seletivo ocorrerá no dia 10 de fevereiro às 9h na sede do Cate Central.

Locais das unidades do Cate

Os interessados podem encontrar unidades do Cate distribuídas por diversas regiões da cidade:

Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268

Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades

Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus

Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi

Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta

Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100

Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500

Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499

Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777

Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001

Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate Penha – Rua Candapuí, 492

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi,1400

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba,9064

Cate Vila Prudente – Av.do Oratório ,172

Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu ,1180

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso ,201

Cate Pinheiros – Avenida Dra.Ruth Cardoso ,7123

Cate Lapa – Rua Guaicurus ,1000

Para agendar um atendimento nas unidades do Cate através do Descomplica SP é necessário acessar o site oficial.