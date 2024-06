Defesa Civil e bombeiros civis voluntários auxiliam em treinamento de evacuação na ETEC Nova Odessa

Na noite da última segunda-feira (17/06), a Defesa Civil, o Setor de Trânsito e a GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa, assim como os bombeiros civis voluntários da cidade, apoiaram a realização de um “simulado” do Plano de Abandono no Componente de Prevenção e Combate a Sinistro na ETEC (Escola Técnica Estadual) Ferrucio Humberto Gazzetta, no Jardim Capuava. A ação aconteceu com os alunos do módulo III do curso técnico em Segurança do Trabalho, do período noturno.

O projeto teve como objetivo preparar os alunos – tanto os de Segurança do Trabalho, no planejamento da evacuação, quanto os demais integrantes da escola, sobre como agir em situações de emergência. Participaram da ação 250 pessoas, entre alunos, professores e funcionários.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Wilians Vanag, o apoio da equipe na simulação serviu para contabilizar o dano e quantas vítimas, além de registrar o incidente e vistoriar o prédio, para analisar se ele ainda apresentava perigo.

No treinamento, ministrado pelo professor Luís Messias, mais conhecido como Riva, os alunos passaram por um tipo de simulação de fuga do local após um celular “explodir” próximo a sala de informática, colocando “fogo” no prédio da ETEC. O objetivo era que os alunos agissem da melhor forma possível para evacuar a escola rapidamente, orientando os demais alunos de outros cursos a evacuarem o prédio, sem incidentes.

Para o simulado, houve duas explosões de bombas com fumaça, simulando que nesta área estava pegando fogo com uma vítima. Os alunos usaram extintores para tentar apagar o princípio de incêndio, logo na sequência, os bombeiros voluntários chegaram para auxiliar no combate usando os hidrantes da ETEC.

De acordo com a diretora da Escola Técnica, Vânia Izidoro, os alunos foram orientados em aula há cerca de 15 dias sobre o simulado. Já os coordenadores, professores e funcionários diretos e indiretos foram avisados durante a semana, para que pudessem conduzir o processo com sucesso. “Os alunos não sabiam exatamente o dia que ocorreria, pois a proposta era ser o mais ‘real’ possível”, explicou.

Segundo o professor Riva, “a proposta do simulado escolar é a de preparar a comunidade escolar para uma rápida evacuação da escola diante de uma emergência, principalmente no caso de incêndio”.

O aluno da ETEC responsável pelo simulado foi Dionatan Milton de Miranda Barilon. Ele conduziu toda a ação como um projeto para conclusão do curso técnico. “O treinamento anterior que foi efetuado para todos os alunos da ETEC foi uma explicação teórica, para conscientizar a forma correta de agir numa ocasião de emergência, podendo ser ela na própria escola, shopping, eventos, entre outros”, disse Dionatan.

De acordo com ele, o simulado contou com 250 pessoas, entre alunos e funcionários da ETEC. Durante a simulação, uma pessoa acabou sofrendo com “aumento da pressão”, e outra teve uma “crise de pânico” (de mentirinha) pelo estouro das “bombas”. Com isso, os bombeiros voluntários atenderam os “acidentados” imediatamente. Ambos ficaram bem logo após o atendimento, e nem borraram a maquiagem.

“Frisando uma frase que os alunos trouxeram no treinamento: ‘o sinistro ocorre onde a prevenção falha’. Então o que efetuamos foi a prevenção, através da prática se consiste em não falhar”, completou Dionatan Barilon.