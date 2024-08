Defesa Civil alerta para risco de incêndio no interior de São Paulo

Aumento das temperaturas e tempo seco no fim de semana. A previsão climática para os próximos dias é preocupante e reacende o sinal de alerta para o alto risco de incêndio nas lavouras no Estado de São Paulo.

Nos últimos dias, uma frente fria derrubou as temperaturas na Região Sudeste, o que colaborou com as ações de combate aos focos de incêndio ocorridos no último fim de semana. As queimadas provocaram prejuízos de mais de R$ 1 bilhão ao agro paulista, com a queima de lavouras, pastagens e até morte de animais, conforme levantamento da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Vale lembrar que a SAA disponibilizou R$110 milhões para os produtores rurais paulistas afetados pelo fogo por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O produtor deve procurar a Casa da Agricultura de seu município para ter acesso ao crédito.

A Defesa Civil do Estado alerta que os últimos dias do mês de agosto serão mais quentes e com grande risco de queimadas nas regiões produtivas do Estado. Para evitar o cenário registrados nos últimos dias, todos devem colaborar para evitar a propagação do fogo:

Não queime lixo.

Não acenda fogueiras.

Não solte balão! E crime ambiental, denuncie!

Prepare e mantenha limpos aceiros em volta da sua propriedade

Em caso de emergência ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193)

Regiões com alerta:

Andradina

Araçatuba

Assis

Barretos

Bauru

Campinas

Campos do Jordão

Franca

Guaratinguetá

Iperó

Itapeva

Jales

Jaú

Jundiaí

Marília

Ourinhos

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

São Carlos

São José do Rio Preto

Sorocaba

Votuporanga

Fique atento ao risco de incêndio para sua região! Proteja sua propriedade!