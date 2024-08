Defesa Civil alerta para baixas temperaturas e abre Abrigo Solidário na Estação Pedro II

A Defesa Civil do Estado de São Paulo anuncia a abertura de um Abrigo Solidário para atender pessoas em situação de vulnerabilidade devido à queda acentuada nas temperaturas previstas para os próximos dias. A partir desta sexta-feira, 9 de agosto, as temperaturas mínimas devem chegar a 6ºC na Região Metropolitana da Capital, conforme informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O abrigo será montado na Estação Pedro II do Metrô, no Centro de São Paulo, e funcionará até a próxima terça-feira, 13 de agosto.

O local, preparado em parceria com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), o Metrô, o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) e a Defesa Civil, contará com uma estrutura completa para acolher até 100 pessoas por noite.

Além disso, os pets dos abrigados também serão acolhidos, recebendo água e ração. Serão fornecidos colchões, cobertores e refeições gratuitas, incluindo jantar e café da manhã, oferecidos pelo Programa Bom Prato Móvel, além de banheiros químicos disponibilizados na estação pela Guima Conseco.

Funcionamento do Abrigo Solidário:

Local: Estação Pedro II do Metrô (entrada pela Rua da Figueira, s/n, Bairro Sé, Centro)

Horário de funcionamento: A partir das 19h, com fechamento às 8h do dia seguinte

Período de funcionamento: De sexta-feira (9) até terça-feira (13) de agosto

Orientações à população:

A Defesa Civil alerta que a queda brusca nas temperaturas pode intensificar a sensação de frio, elevando os riscos de hipotermia, especialmente entre as pessoas em situação de rua, crianças e idosos. A baixa umidade do ar também contribui para o aumento de doenças respiratórias como gripe, resfriado, pneumonia e meningite.

Para minimizar os riscos, a Defesa Civil recomenda que toda a população tome medidas preventivas, como manter-se agasalhado, evitar locais fechados e com grande circulação de pessoas, e higienizar as mãos com frequência.

Para mais informações sobre como se proteger durante o período de frio e outras orientações de segurança, acesse as redes sociais da Defesa Civil pelo @defesacivilsp.