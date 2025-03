Debate sobre mobilidade urbana em São Paulo destaca inovações e desafios

Na quinta-feira (13), a capital paulista sediou o debate intitulado “Mobilidade Urbana Segura: Inovação e Bem-estar em um Mundo Conectado”, uma iniciativa que integra a série de palestras Conexão JHSP. O evento, realizado pela Japan House em colaboração com a multinacional NEC e a Rádio Eldorado, focou nas implicações das inovações tecnológicas e das políticas públicas no deslocamento urbano, especialmente em cidades cada vez mais interconectadas.

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, foi um dos palestrantes principais do encontro. Durante sua apresentação, ele destacou diversas iniciativas, incluindo o programa Respeito à Vida, promovido pelo Detran-SP. Este programa conta com um investimento significativo de R$ 78 milhões, provenientes de multas, direcionados para melhorias na infraestrutura de segurança viária. As intervenções realizadas abrangem recapeamento de vias, instalação de lombofaixas e lombadas eletrônicas. O Estado utiliza dados do sistema Infosiga para planejar as obras nos locais onde são mais necessárias.

Além disso, Felicio mencionou os esforços de expansão da malha metroviária da cidade, que recebeu um aporte recorde de R$ 23 bilhões. Ele destacou a Linha 6-Laranja, considerada a maior obra de mobilidade da América Latina, assim como a retomada das obras da Linha 17-Ouro do monotrilho.

“A mobilidade é talvez o setor da gestão pública que vivencia as mais significativas transformações tecnológicas. Discutimos aqui sobre micromobilidade com patinetes e bicicletas, além de novas matrizes energéticas e veículos autônomos. A transformação da mobilidade como serviço é um tópico central”, enfatizou Felicio. Ele também abordou os desafios enfrentados nesse setor, que incluem questões relacionadas ao financiamento das obras e à necessidade de atualização dos marcos legais existentes, que muitas vezes não acompanham a velocidade das inovações.

O debate contou com a participação de diversas figuras proeminentes, como o prefeito de Santo André, Gilvan Junior; Marcelo Santiago, diretor de Customer Experience/Digital da Nissan América Latina; Marcos Paulo Monteiro, gerente-geral da Honda Motos; Frederico Tostes, country manager da Fortinet Brasil; e Daniel Aragão, responsável pela linha de negócios de cybersecurity da NEC.