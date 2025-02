Detran-SP apresenta programas de segurança viária

O programa Respeito à Vida, especializado em construir soluções para o trânsito das cidades, e o Sistema Estadual de Trânsito (Sistran-SP), um fórum colegiado para debater e implementar medidas que elevem a segurança viária nos municípios, foram os projetos levados pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) ao encontro do governo do estado com cerca de seiscentos prefeitos, nesta quinta-feira (6), no Palácio dos Bandeirantes. O objetivo do evento Diálogos com Prefeitos foi estreitar a relação e firmar parcerias para impulsionar o desenvolvimento regional e o crescimento do estado como um todo. Além dos prefeitos, o evento contou com a participação de secretários estaduais, deputados federais e estaduais e secretários municipais.

“É importante falar um pouco do cenário e dos principais programas de governo para começar essa aproximação. Queremos estar ao lado das prefeituras para levar à população a melhor gestão possível. Sei que são muitas as demandas municipais e a gente tem que entender os cenários para trabalhar em conjunto”, disse o governador Tarcísio de Freitas, que abriu o evento, apresentando iniciativas estaduais de desenvolvimento regional e resiliência das cidades à plateia de prefeitos. O governo repassou R$ 2,4 bilhões aos municípios desde o início da gestão e mantém convênios para incentivar obras de infraestrutura nas regiões.

Repasses também se dão pelo Respeito à Vida, programa do Detran-SP que, em convênio com as prefeituras, mapeia pontos com altos índices de acidente nos municípios, de acordo com as estatísticas de sinistros do Infosiga, o portal de dados mantido pelo órgão, e estuda os melhores remédios para cada local: se sinalização, inserção de obstáculos, campanhas educativas. O custeio é feito com o Fundo de Multas – uma maneira de converter infrações em benefícios para a população. E, como lembrou Tarcísio de Freitas, a transformação digital trouxe eficiência e eficácia ao Detran-SP, resultando em aumento de receita para um órgão que em 2022 tinha faturamento R$ 2 bilhões menor que seu par em Minas Gerais, estado com menor frota – com 35 milhões de veículos, São Paulo tem a maior frota automotora do país. “A digitalização do Detran-SP aumentou a receita em 1 bilhão e meio em um ano. A gente começa a mexer em algumas coisas que não são fáceis mexer, mas são importantes”, reforçou.

Em Monte Alto (foto), município do norte do estado a 378 km da capital, a prefeita Maria Helena Rettondini viu resultado imediato das intervenções feitas pelo Respeito à Vida, que recapeou ruas, instalou lombofaixas perto de escolas e criou rampas de acessibilidade no município. “Concluímos as obras em novembro, e, nos pontos onde houve intervenção, tivemos redução de acidentes”, conta. Além das obras viárias, o convênio de Monte Alto com o Respeito à Vida prevê ações educativas na rede municipal para a conscientização das crianças pelo valor das normas de trânsito.

Por seu viés educacional, o prefeito de Braúna, a 512 km da capital, manifestou interesse em aderir à nova edição do programa. “Nos interessa implementar o programa no município, especialmente para que tenhamos uma população mais consciente e um trânsito mais seguro”, diz Maicon Aparecido Ribeiro, conhecido como Maicon Enfermeiro. No âmbito da reforma administrativa do Detran-SP, o Respeito à Vida passa por reformulação.

“Um dos nortes do novo programa será aplicar o que a ciência nos diz que funciona, e acordar isso com as cidades. O plano é aproximar a nossa visão técnica da demanda objetiva de segurança viária do município, criando soluções efetivas baseadas em dados, com resultados mensuráveis e acompanhamento pós-intervenção”, explica Eduardo Bohn, Chefe de Integração para Segurança Viária do Respeito à Vida, na Diretoria de Segurança Viária do Detran-SP.

Sistran-SP em expansão

Depois da fala de Tarcísio e de secretários do governo, os prefeitos seguiram para a visitação dos estandes das secretarias que compõem a gestão estadual. Autarquia vinculada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, o Detran-SP ocupava o espaço ao lado da Prodesp e da Prevcom.

Maicon, como Maria Helena, teve a oportunidade de falar pessoalmente, no estande, com Frederico Arantes (foto acima, à esquerda), presidente do Sistran e também do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo (Cetran-SP). A conversa resultou no interesse de ambos de ingressar no Sistema Estadual de Trânsito, que completa um ano no final deste mês, com mais de oitenta municípios em sua base.

“Para este segundo ano, planejamos estabelecer uma agenda de reuniões e eventos para levar o tema da segurança viária cada vez mais fundo em cada município, para demonstrar a importância da gestão na segurança no trânsito e para cumprir as metas do Pnatrans”, diz Frederico, em referência ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, alinhado com as metas da Organização das Nações Unidas (ONU) de diminuir em 50% as perdas no trânsito até 2030. “Para tanto, vamos lançar mão de educação, tecnologia e da base de informações sólidas do Infosiga.”