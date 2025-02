O programa Visão Zero e a cidade de Diadema

O Programa Visão Zero foi criado na Suécia em 1997 e rapidamente se tornou uma referência global em segurança viária. Outros países também desenvolveram iniciativas semelhantes, como a Austrália, que adotou o (Safe System Approach) (tradução livre: Abordagem de Sistema Seguro), parte da (National Road Safety Strategy – NRSS), ou Estratégia Nacional de Segurança Viária.

Uma abordagem baseada na falibilidade humana

O governo sueco baseou sua abordagem na ideia de que o planejamento das ruas e das leis de trânsito deve considerar a falibilidade humana, garantindo que erros não resultem em mortes ou ferimentos graves. Mas o que significa falibilidade humana? Todos nós estamos sujeitos a cometer erros e, no trânsito, essa realidade não é diferente.

O diferencial do Visão Zero é a responsabilidade compartilhada entre motoristas, motociclistas, pedestres, ciclistas e o poder público, sempre com foco na segurança viária. O programa envolve uma série de ações gradativas, que buscam promover mudanças culturais e uma nova percepção sobre os perigos do trânsito.

As vias, os veículos e os limites de velocidade devem ser constantemente estudados para reduzir os riscos de acidentes fatais. Embora os erros humanos sejam inevitáveis, as consequências desses erros podem ser minimizadas por meio de infraestrutura adequada e análises criteriosas, garantindo que acidentes já conhecidos não se repitam.

Os locais que implementaram o Programa Visão Zero registraram reduções significativas no número de mortes e ferimentos no trânsito. Na Suécia, desde 1997, as mortes no trânsito foram reduzidas pela metade, mesmo com o aumento do número de veículos. Em Nova York, a adoção do programa em 2014 resultou em uma queda de cerca de 30% nas mortes. Já em Oslo (Noruega), a cidade conseguiu zerar as mortes de pedestres e ciclistas em 2019.

A cidade de São Paulo também adotou medidas inspiradas no Visão Zero, como redução do limite de velocidade e fiscalização mais rigorosa. No entanto, o programa vai muito além desses dois fatores. Outras ações incluem a criação de faixas de pedestres mais seguras, a implementação de ciclovias protegidas, o redesenho de cruzamentos perigosos e campanhas educativas de conscientização.

Diadema e a urgência de medidas preventivas

Na Região Metropolitana de São Paulo, os motociclistas são, ano após ano, as principais vítimas de acidentes. Em Diadema, no entanto, a estatística é diferente: os pedestres são os que mais morrem. Foram 155 mortes em dez anos, e os acidentes se concentram principalmente próximo à Rodovia dos Imigrantes.

Se já conhecemos as áreas de maior risco, por que não implementar o Visão Zero em Diadema? O programa segue um princípio semelhante ao das investigações de acidentes aéreos: um acidente conhecido não pode voltar a ocorrer, pois ações preventivas devem ser implementadas para evitar novas tragédias.

Os acidentes podem acontecer, mas nenhuma morte no trânsito deve ser aceita como algo normal. A prevenção começa por cada um de nós, independentemente do nosso meio de locomoção. Diversas cidades ao redor do mundo já adotaram programas com essa finalidade: salvar vidas.

Luiz Vicente Figueira de Mello Filho

Divulgação/ABCdoABC

Especialista em mobilidade urbana e agente de transformação nesse setor. Atualmente, é colunista de mobilidade do portal ABCdoABC. Atua como pesquisador no Programa de Pós-Doutorado em Engenharia de Transportes e é professor credenciado na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Possui doutorado em Engenharia Elétrica pelo Departamento de Comunicação da FEEC/Unicamp (2020), mestrado em Engenharia Automotiva pela Escola Politécnica da USP (2009) e pós-graduação em Comunicação e Marketing pela Faculdade Cásper Líbero (2005). Formado em Administração de Empresas (2002) e Engenharia Mecânica (1999) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.