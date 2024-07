De volta ao presencial, Expo CIEE 2024 debaterá o futuro do trabalho

A Expo CIEE 2024, maior feira de empregabilidade jovem da América Latina, volta ao formato presencial após quatro edições totalmente remotas. O evento segue no formato gratuito e acontecerá, pela primeira vez, no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte nos dias 12, 13 e 14 de setembro, em São Paulo.

Os 60 mil visitantes esperados para a edição deste ano terão a oportunidade de realizar uma verdadeira imersão no futuro do mundo do trabalho, que aliará entretenimento, capacitação e orientação acadêmica e profissional.

A Expo CIEE 2024 ainda contará com estandes dedicados aos temas “Vocação Profissional”, “Oficina de Currículo” e “Simulação de Entrevistas de Emprego”. O Palco Principal receberá palestrantes e terá uma grade de 18 horas de conteúdo. Ao marcarem presença, os visitantes ganharão certificado de horas complementares.

Segundo Ligia Moraes, supervisora de Eventos do CIEE, a edição deste ano quer dialogar com os jovens, principalmente com a Geração Z. “O CIEE tem acompanhado de perto as mudanças no mundo do trabalho e a Expo CIEE será pautada pela troca entre os jovens que estão iniciando a carreira profissional, assim como os especialistas que já contam com anos de experiência”, afirma.

Ainda de acordo com Ligia, a abertura das inscrições para o público geral está prevista para a primeira semana de agosto.

Expositores da Expo CIEE 2024

Master

Banco do Brasil

LinkedIn

Parceiro de Mídia

Folha de S. Paulo