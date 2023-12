De Santo André para o mundo: Giovanni Vianna é campeão mundial de street skate

Neste domingo, 3, com o Ginásio do Ibirapuera lotado, o Brasil encerrou a temporada 2023 da Street League Skateboarding (SLS) no topo do mundo com Rayssa Leal e Giovanni Vianna campeões do SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros. Com a dobradinha no feminino e masculino, os skatistas brasileiros não deram chances aos oponentes e o país ampliou o seu domínio no street skate. A maranhense de 15 anos faturou o bicampeonato e conquistou a primeira nota 9 de sua carreira na SLS, enquanto o paulista de 22 anos, cravou três notas acima de 9, conhecido como o “9 Club” da Liga.

“Fiz o meu melhor e acho que dei tudo de mim. Este foi um dos campeonatos que eu estava mais nervosa, com mais uma final no Brasil e já estava segurando a minha emoção. Na minha última manobra eu não fiquei tão ansiosa, porque já sabia que tinha conquistado o título e foi só comemorar”, afirma Rayssa, que terminou com 31.9 pontos. A também medalhista olímpica realizou um feito histórico de dois títulos consecutivos conquistados no país, em 2022 no Rio de Janeiro e, agora, em São Paulo, considerada o berço do skate nacional. A vice-campeã mundial foi a japonesa Momiji Nishiya, com 30.6 pontos, e, em terceiro, a norte-americana Page Heyn, com nota final de 28.8.

Em uma exibição de gala, Giovanni Vianna conquistou o título mais importante de sua carreira com três 9 Clubs. Em sua segunda volta, o paulista fez o 9.1. Nas manobras individuais, manteve o elevado nível de sua atuação, com notas 8.8, 9.1 e 9.4, fechando uma nota final de 36.4. O francês Vincent Milou, que fez uma bela exibição para o público paulistano, ficou com a segunda posição, com nota final 36.3. O campeão de 2022 do Super Crown, o português Gustavo Ribeiro, ficou com o bronze, com nota final de 27.1.

Filho de Santo André, no ABC Paulista, Giovanni celebrou a cena local em sua primeira entrevista após a vitória. “O ABC sempre foi um berço grande de skatistas, um lugar mágico, que tem algo diferente. Foi muito pelas amizades de lá que eu estou aqui hoje. “Não foi fácil. Foi bem difícil, na real. Minhas pernas estão tremendo até agora, não sei nem como estou conseguindo ficar em pé aqui”, brincou o campeão, após a premiação.

A temporada 2023 da Street League Skateboarding teve ainda etapas em Chicago (EUA), Tokyo (JP) e Sydney (AUS). No próximo ano, a jornada pelo Super Crown começa na capital francesa, em Paris. A etapa inicial será no dia 24 de fevereiro e os ingressos já estão disponíveis no site da Street League.