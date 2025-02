De preterido a titular: Gil dá mais uma volta por cima no Santos

O zagueiro Gil, que no início da temporada não figurava entre as preferências do técnico Pedro Caixinha, conseguiu reverter a situação e agora se destaca como uma opção viável para o setor defensivo do Santos.

Contexto Atual

No início da temporada, Gil foi considerado dispensável pela comissão técnica, que acreditava que suas características eram mais adequadas a equipes que jogam com linhas mais baixas. Essa percepção levou Caixinha a não incluí-lo em seus planos iniciais.

Entretanto, o Santos enfrentou sérias dificuldades defensivas nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. As falhas foram agravadas por suspensões de jogadores como Zé Ivaldo e Luan Peres, o que levou o treinador a reconsiderar sua posição em relação a Gil. Após uma conversa com o atleta, o técnico decidiu integrá-lo ao time.

Caixinha comentou sobre a importância de Gil, destacando: “Tive uma segunda conversa com ele. É um jogador com experiência e relevância, mas iguala-se aos demais no elenco. Como não conseguimos trazer Escobar, surgiu uma oportunidade. Além de ser um jogador que contamos, Gil pode servir como um elo entre a comissão técnica e os jovens da defesa, auxiliando no desenvolvimento deles.” A declaração foi feita após a derrota para o São Bernardo.

A primeira aparição de Gil nesta temporada ocorreu no empate em 1 a 1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, onde entrou na segunda etapa. Ele também foi titular nos empates contra o Novorizontino e nas vitórias sobre Água Santa e Noroeste.

O treinador reiterou: “Não analiso situações individuais. A questão física de Gil é similar à do Tiquinho. Ele teve poucas oportunidades e com a sequência de jogos, já foi substituído duas vezes. Estamos contando com ele, pois sua abordagem em campo é diferenciada. Ele tem se adaptado ao papel mais avançado na linha defensiva.” A afirmação foi feita após o jogo contra o Noroeste.

Na próxima rodada do Campeonato Paulista, o Santos terá um confronto decisivo contra a Inter de Limeira, que luta contra o rebaixamento. O Peixe busca garantir sua classificação e consolidar a liderança do grupo, enquanto Gil aguarda ansiosamente uma nova oportunidade como titular.

O defensor, que foi fundamental na campanha anterior do clube, já contabiliza quatro participações em 2025, sendo três delas como titular e totalizando 253 minutos jogados.

No atual elenco do Santos, além de Gil, há outras quatro opções para a zaga: Zé Ivaldo, Luan Peres, João Basso e Luisão.