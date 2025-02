Santos domina Noroeste e avança nas quartas de final do Paulista

O Santos Futebol Clube consolidou sua posição na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista ao conquistar uma vitória convincente sobre o Noroeste, com um placar de 3 a 0, na Vila Belmiro. Com esse resultado, a equipe se aproxima das quartas de final da competição.

Os gols da partida foram anotados por Guilherme, Tiquinho Soares e Thaciano, que tiveram atuações destacadas em um jogo onde o Santos dominou amplamente as ações em campo.

Embora Neymar tenha realizado jogadas impressionantes, como um chapéu espetacular, o atacante não conseguiu marcar. Ele começou a partida com uma performance promissora, mas logo foi neutralizado pela forte marcação dos volantes adversários, levando à sua substituição no segundo tempo.

Com a vitória, o time sob o comando de Pedro Caixinha chegou a 15 pontos, consolidando-se no topo da tabela do grupo. O Guarani, que empatou na noite anterior, agora soma 12 pontos. O Bragantino e a Portuguesa ainda têm partidas agendadas para esta quinta-feira (20), podendo impactar diretamente a classificação do grupo.