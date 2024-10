Datena tem a pior votação da história do PSDB na cidade de São Paulo

O jornalista José Luiz Datena teve a pior votação da história do PSDB na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com apenas 2% dos votos. Com as urnas apuradas, ele lamentou o seu desempenho na noite deste domingo (6).

“Nós fizemos o que pudemos, a gente trabalhou com recursos reduzidos, mas é claro também que o meu desempenho não foi à altura de um candidato do tamanho do PSDB”, reconheceu o comunicador.

Em agosto, Datena tinha 14% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O esvaziamento da candidatura, porém, decepcionou o apresentador e o partido que pretendia renascer apostando em um outsider.

Os tucanos venceram três vezes a eleição municipal de São Paulo, com José Serra (2004), João Doria (2016) e Bruno Covas (2020).

Antes de Datena, a pior participação do partido na eleição para a prefeitura da capital paulista havia sido em 1992, quando Fábio Feldmann obteve 5,8% dos votos válidos (243 mil votos) -o vencedor naquele ano foi Paulo Maluf, então no PDS.

A primeira participação do PSDB no pleito paulistano aconteceu em 1988, com Serra, em eleição vencida por Luiza Erundina, na época no PT.

Com os 112 mil votos obtidos em meio a 99% de urnas apuradas, Datena perderia para três candidatos a vereador. Lucas Pavanato, o mais votado, teve 161 mil votos.

Há dois anos, o PSDB perdeu o controle do governo do estado com a derrota de Rodrigo Garcia para Tarcísio de Freitas (Republicanos). O fim do poder do partido ocorreu após 28 anos e seis governadores diferentes.

Com a sigla esfacelada, o jornalista quase não teve a companhia de candidatos a vereador nas agendas. Por sua vez, também não fez questão de se aproximar dos pares tucanos em São Paulo, a não ser de José Aníbal, seu candidato a vice e presidente municipal do partido.

Entre os principais postulantes ao Executivo paulistano, Datena foi o único que se negou a colocar adesivo no peito com seu número nas urnas. Ele ainda orientou cabos eleitorais para que entregassem santinho e bandeira somente para o eleitor que demonstrasse interesse.

Com a derrota tão aguardada neste domingo, Datena concedeu entrevista aos jornalistas antes mesmo do término da apuração das urnas. E classificou o seu desempenho como “péssimo”, “horrível” e “muito abaixo da crítica”.

“Na campanha, não se encaixou o apresentador de televisão. Não se encaixou aquele cara que fala quatro horas sem parar, que narra futebol, que faz programas de rádio, que faz todo tipo de programa. Não se encaixou no personagem do político”, lamentou Datena. “Não deu certo.”

A melhor votação do partido para a Câmara Municipal de São Paulo foi a de Mario Covas Neto. Ele foi o 143º mais votado, mas há apenas 55 vagas na Casa.

Datena afirmou que pretende continuar no PSDB, mas não planeja se candidatar a nenhum cargo político.

“Nem tenho tempo e nem pretendo experimentar novas posições políticas, a não ser que o partido queira que eu ajude algum candidato que saiba, por exemplo, se expressar politicamente”, disse.

Aécio Neves, um dos nomes históricos do PSDB, agradeceu a atuação do apresentador na capital.

“Cumprimento nossos companheiros do PSDB que disputaram bravamente as eleições deste ano num ambiente político de forte polarização”, afirmou o deputado. “Em especial, agradeço José Luiz Datena por sua firme atuação na campanha pela Prefeitura de São Paulo.”

O PSDB é o 11º em que o apresentador ingressa. Antes, Datena integrou o PT (de 1992 a 2015), PP, PRP, DEM, MDB, PSL, União Brasil, PSC, PDT e PSB.