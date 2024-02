Daniela Mercury consola Ivete Sangalo após problemas em trio: ‘Só foi um dia ruim’

Daniela Mercury expressou seu apoio à amiga Ivete Sangalo, após os problemas técnicos no seu trio elétrico na última segunda-feira (12), no Carnaval de Salvador. Pelas redes sociais, a cantora dedicou seu desfile do Bloco Crocodilo à dona do hit “Macetando”.

“Desfile delicioso do Bloco Crocodilo e eu dedico ele todinho a minha amiga Ivete Sangalo! Ivetinha, você é foda. Só foi um dia ruim. Quero cantar com você amanhã! Vamos passear comigo e macetar tudo?”, escreveu Daniela no Instagram.

Ivete não conteve às lágrimas ao presenciar problemas técnicos no seu show no Bloco Coruja, no circuito Barra-Ondina. Na última segunda, um defeito na mangueira do tanque de gás carbônico deixou duas pessoas com ferimentos leves. O trio também ficou inclinado por alguns instantes e os convidados que estavam em cima do veículo foram orientados a ir para o outro lado.

Em cima do trio, a cantora se emocionou e cogitou despedida do Carnaval: “Isso está enchendo meu coração de angústia. Será que hoje não é nossa despedida do Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso?”