Trio de Ivete Sangalo tem defeito em tanque de gás carbônico e duas pessoas ficam feridas

Um defeito na mangueira do tanque de gás carbônico do trio elétrico de Ivete Sangalo deixou duas pessoas com ferimentos leves e assustou foliões, convidados e membros da equipe da cantora baiana.

O defeito fez com que a equipe técnica liberasse todo o gás, que é usado como elemento cenográfico da apresentação. Ivete desfilou nesta segunda-feira (12) em Salvador (BA) o circuito Barra-Ondina com o bloco Coruja.

A cantora chegou a paralisar a apresentação e buscou tranquilizar os foliões que acompanhavam o seu trio elétrico.

Por causa do incidente, a equipe decidiu retirar os convidados de cima do trio por questões de segurança. Músicos e equipe técnica seguem no trio, que deve concluir normalmente o percurso até o ponto de encerramento, em Ondina.

Em outro momento do desfile, o trio elétrico ficou inclinado para o lado direito e os convidados que estavam em cima do veículo foram orientados a ir para o outro lado, para contrabalançar o peso.

A assessoria de comunicação da cantora informou que os feridos passam bem e que a situação no trio elétrico está sob controle.