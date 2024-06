Daniel Córdoba comemora conquista do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024

O vereador Daniel Córdoba (PSD) tem como uma de suas principais bandeiras do mandato a questão do desenvolvimento econômico e o empreendedorismo em São Caetano do Sul. O parlamentar comemorou a grande conquista de São Caetano do Sul, que recebeu o 1º lugar no Prêmio Band Cidades Excelentes 2024, na categoria Desenvolvimento Socioeconômico, acima de 100 mil habitantes.

Para o parlamentar, essa premiação é a coroação do trabalho da administração municipal ao lado do Poder Legislativo. “Este reconhecimento reflete o esforço e a dedicação de todos os envolvidos em transformar nossa cidade em um exemplo de excelência, através da construção de políticas públicas para o desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul”, afirmou Córdoba.

A premiação é medida pelo Índice de Gestão Municipal Aquila (IMGA) e avalia a evolução e o bom desempenho das cidades ao longo dos últimos quatro anos. O pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública está diretamente relacionado ao progresso. A partir de uma banca avaliadora, foram selecionadas as três melhores cidades no ranking estadual: Salto, Barueri e São Caetano, que saiu vencedora com uma pontuação de 83,97.

“Tive a honra, enquanto Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, de ter feito parte dessa trajetória de sucesso que foi congratulada com esse prêmio”, exaltou. “O Portal do Emprego, juntamente com a inauguração do Parque Tecnológico e do Coworking Municipal, são exemplos de ações que vão construir o futuro de São Caetano, para que continuemos sendo exemplo para o Brasil”, complementou Daniel Córdoba.