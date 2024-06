Daniel Córdoba celebra o sucesso do Coworking Municipal

O vereador Daniel Córdoba (PSD) tem como uma de suas principais bandeiras empreendedorismo e geração de trabalho e renda. O parlamentar destacou a importância do Coworking Municipal para o desenvolvimento econômico de São Caetano do Sul. Esse espaço atende às necessidades dos munícipes, oferecendo um ambiente colaborativo para conectar empresas e empreendedores, compartilhar ideias e impulsionar projetos inovadores.

Para o vereador, o Coworking é fundamental para a economia da cidade. “O Coworking oferece espaços de trabalho acessíveis com infraestrutura completa, como internet de alta velocidade, salas de reunião equipadas e áreas de convivência”, afirmou. “Isso reduz os custos iniciais para novos empreendedores e pequenas empresas, permitindo-lhes iniciar ou expandir seus negócios de maneira mais eficiente”, ressaltou Córdoba.

O parlamentar já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação e participou do projeto do Coworking Municipal. “O espaço contribui significativamente para a criação de empregos na região, com o apoio fundamental do poder público através de políticas e investimentos estratégicos para que nossa cidade seja referência para o Brasil”, frisou Córdoba.

Com capacidade para 60 pessoas, o Coworking oferece uma variedade de serviços e recursos, incluindo internet gratuita, mobiliário completo e um auditório de treinamento, que será utilizado para cursos e capacitações. Além disso, conta com a Sala do Empreendedor e um espaço dedicado ao Portal do Emprego, facilitando o acesso a programas de inclusão digital e suporte para empreendedores de todos os portes interessados em se estabelecer na cidade.