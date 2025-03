DAF Caminhões abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

A DAF Caminhões Brasil anuncia a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2025. A iniciativa tem como objetivo promover o desenvolvimento e a capacitação de estudantes universitários, proporcionando experiências práticas e oportunidade de contribuir para a empresa. Os estagiários terão a chance de aprender sobre projetos e atividades em diversas áreas da companhia.

As vagas são destinadas a estudantes que residem em Ponta Grossa (PR) ou regiões próximas e estejam matriculados em cursos superiores nas áreas de Recursos Humanos, Engenharias, Produção, Materiais, Finanças, Tecnologia da Informação, Projetos e Facilities, Comercial ou Comércio Exterior, com previsão de conclusão a partir de dezembro de 2026.

“A DAF acredita que investir no desenvolvimento de novos talentos é essencial para impulsionar a inovação. Nosso programa de estágio é uma porta de entrada para jovens profissionais que desejam crescer em um ambiente dinâmico, ao lado de especialistas do setor. Como parte de uma empresa multinacional, os estagiários terão contato com diferentes culturas globais e poderão desenvolver habilidades em inglês e espanhol, ampliando suas perspectivas profissionais. Além disso, essa iniciativa gera um impacto positivo na comunidade local, criando oportunidades de capacitação e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região”, comenta Jeanette Jacinto, Diretora de Recursos Humanos da DAF Caminhões Brasil.

As inscrições estarão abertas até 4 de abril. O processo seletivo inclui inscrição pelo site, triagem de currículos e uma etapa presencial na empresa. Para mais informações sobre requisitos e vagas disponíveis, acesse.