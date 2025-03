Oportunidade de estágio: Semil abre inscrições para mais de 60 novas vagas  

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) está com inscrições abertas para mais de 60 vagas de estágio, distribuídas em mais de 20 áreas de atuação. Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever gratuitamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), até as 12 horas do dia 14 de abril, e realizar uma prova online.

Os aprovados serão convocados para atuar em diversas regiões do estado de São Paulo. Para estudantes de nível superior, a jornada é de 30 horas semanais (6 horas por dia), com bolsa-auxílio mensal de R$ 937,59. Para estagiários de nível técnico, o valor da bolsa-auxílio é de R$ 787,58 para 30 horas semanais (6 horas por dia) e de R$ 525,05 para 20 horas semanais (4 horas por dia). Estagiários que cumprirem a carga horária de 30 horas semanais terão direito a auxílio-transporte de R$ 228,80 e auxílio-refeição de R$ 10 por dia.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ser maior de 16 anos, comprovar frequência no curso exigido e estar regulamente matriculado, a partir do primeiro ano ou semestre. Desse total, 10% das vagas são reservadas a candidatos com necessidades especiais. O contrato de estágio tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação, conforme a duração do curso. Confira o edital com tabela de vagas por município: Link