Da Ghama, ex-Cidade Negra, é atração no 3º Prêmio Destaque e Relevância 2024

O artista Da Ghama, fundador e ex-guitarrista do Cidade Negra, é uma das atrações da 3ª edição do Prêmio Destaque e Relevância Internacional 2024, nesta sexta-feira (9). Além da apresentação musical, o artista será homenageado pelo reconhecimento de seu trabalho artístico, por difundir o reggae no Brasil. A cerimônia inicia às 16 horas, em São Paulo.

O evento é destinado a artistas e projetos socioculturais que se destacaram ao longo dos anos, promovendo a arte e a cultura de maneira significativa.

“O convite para o prêmio me deixou muito feliz. Estou com uma expectativa muito grande, pois é um reconhecimento pela minha contribuição como artista brasileiro e periférico. Eventos como esse podem impulsionar novos artistas, e esse é o nosso objetivo, influenciar positivamente outros nomes”, celebra Da Ghama.

Ainda, durante a premiação, o músico vai garantir a animação do público com um repertório com os sucessos “Falar A Verdade”, “Firmamento” e “Pensamento”.

Para participar, não é necessário reservar mesas. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais da Revista Foco e Destaque, realizadora do evento.

Serviço

3ª Prêmio Destaque e Relevância Internacional 2024

Data: 09/08 – sexta-feira

Horário: A partir das 16 horas

Local: Av. Cruzeiro do Sul, 2816 – Santana, SP

Sobre o Da Ghama

De Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Da Ghama construiu sua carreira como compositor, cantor, guitarrista e produtor musical. O músico ganhou destaque na cena musical como fundador e guitarrista da banda de reggae Cidade Negra, nos anos 1990. Ao lado do grupo, trilhou um caminho de sucesso e muitas contribuições com artistas de renome por 22 anos.

Com 35 anos de carreira, morando agora em Itanhaém, no Litoral de São Paulo, Da Ghama segue como artista solo. Com dois álbuns já lançados, “Violas e Canções” (2010) e “BaixaAfrikaBrasil” (2017), trabalha em seu novo disco “Sinal de Paz”. O artista também comanda sua produtora Reggae Brasil Produções Artísticas.