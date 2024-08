‘D.P.A. – Mistério e Magia’ e Arena Gloob chegam ao Complexo Tatuapé

A atração ‘D.P.A. – Mistério e Magia’ e a Arena Gloob chegam ao Complexo Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo (cidade), entre os dias 19 de agosto a 9 de setembro, para levar para a criançada uma aventura repleta de desafios e diversão. O circuito inspirado no sucesso do Gloob, ‘D.P.A. – Detetives do Prédio Azul’, é uma verdadeira imersão para os fãs e estará presente no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé. Já a Arena Gloob ficará no Shopping Metrô Tatuapé.

Em ‘D.P.A. – Detetives do Prédio Azul’, a missão começa na portaria do famoso Prédio. Os amuletos estão desaparecidos e, para ajudar os detetives, as crianças devem seguir as pistas e decifrar os enigmas. Logo na entrada, dá para ver a bagunça deixada pelos bruxos. Eles espalharam teias de aranha e morcegos por todo lado, e como primeira missão, os participantes devem achar a presilha da Brisa. Na próxima parada, o desafio é descobrir em que lugar está o anel do Theobaldo. Em seguida, na cozinha da Leocádia, fazer uma poção mágica e procurar pelo broche da Vó Berta. A brincadeira termina no apartamento 333, em que os pequenos devem guardar todos os amuletos encontrados e receber uma mensagem especial do trio de detetives.

Na Arena Gloob, a garotada vai se divertir nos espaços interativos, com 7 cenários inspirados em programas do canal: Tara Duncan, Acampamento de Magia para Jovens Bruxos, Fuja se for Capaz, Gigablaster, Ursinhos Carinhosos, Senninha e D.P.A. mini. As crianças participarão de atividades, como: simulação de jogo RPG da Tara Duncan, Caça Pistas com D.P.A. mini., Acampamento de Magia da Berenice, labirinto na área do Fuja se For Capaz, piscina de espumas, escaladas e escorregador do Gigablaster, além da área família com D.P.A. mini, Seninha e Ursinhos Carinhosos.

Os eventos têm entrada gratuita e são destinados ao público infantil, de 3 a 11 anos. Crianças e seus responsáveis terão o suporte de promotores ao longo de todas as estações de brincadeiras do circuito.

D.P.A – Mistério e Magia – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Data: 19 de agosto a 09 de setembro

Endereço : Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030

Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030 Horários: segunda a sábado, das 10h às 21h30*, e domingos, das 12h às 19h30*

No sábado, 7 de setembro, o evento funcionará das 10h às 21h30

*Entrada da última sessão | vagas limitadas

**Inscrições no dia e local mediante ordem de chegada e de acordo com as vagas disponíveis, que são limitadas.

Arena Gloob – Shopping Metrô Tatuapé