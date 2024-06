CVSP mantém arrecadação e envio de água e cobertores ao RS

A Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) tem mantido o envio constante de doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Apesar das doações de pessoas físicas terem diminuído, a CVSP contabilizou o envio de 665 toneladas de insumos (água, roupas, cobertores, alimentos, materiais de higiene e de limpeza) para a população gaúcha desde o início da campanha.

No último envio, realizado na noite do dia 11 de junho, mais três cargas foram destinadas para o Rio Grande do Sul, totalizando 41 carretas enviadas. Neste último envio, duas carretas foram compostas majoritariamente por água de 500 ml, 1,5 litros e 5 litros (parceria com a empresa Nicofer) e 10 litros (parceria com a empresa Minalba). Além disso, foram enviadas também 1.620 unidades de cobertores tipo manta em parceria com a empresa Cobertores Parahyba, fraldas infantis (parceria com a empresa DB Schenker), papel higiênico e absorventes.

“Foi um trabalho intenso durante todo o mês de maio para arrecadar e organizar essas doações, que se mostraram tão importantes para nossos irmãos do Rio Grande do Sul”, comenta Bruno Semino, diretor executivo da CVSP. “A campanha de arrecadação da CVSP segue com o apoio de pessoas físicas e de empresas, que o tempo todo tem enviado ao nosso Centro Logístico uma quantidade enorme de doações. Gostaria de agradecer a todos pelo espírito solidário”, acrescenta.

As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 08 às 17 horas diretamente na sede da CVSP (Av. Moreira Guimarães, 699, Moema). A CVSP continua agendando grandes cargas como caminhões, tanto de pessoas físicas ou de empresas, que devem ser previamente organizadas por meio do e-mail voluntariado@cruzvermelhasp.org.br.

A CVSP mantém contato com a Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul para o melhor atendimento à população de acordo com as necessidades locais e as possibilidades de recebimento e escoamento dos produtos na região.

A CVSP também orienta que alguns itens não devem ser doados neste momento, tais como: roupas e calçados, móveis e utensílios domésticos, medicamentos, amostras de hotel, escovas abertas, produtos avariados ou vencidos.

Saiba como ajudar

Para aqueles que desejam colaborar com campanha de doações para a população gaúcha, a Cruz Vermelha São Paulo incentiva estas formas de participar:

-Doações via PIX através da chave: chuvasrs@cruzvermelhasp.org.br;

-Doação de produtos de higiene, limpeza e alimentos (dentro do prazo de validade mínimo de 2 meses).

CVSP recomenda os itens considerados de maior necessidade para aquisição e posterior montagem de kits e distribuição, nesta ordem:

-Água mineral: garrafas de até 5 litros, em fardos, são mais recomendadas;

-Produtos de higiene: sabonete, escova dental, creme dental, absorvente higiênico e papel higiênico;

-Produtos de limpeza: água sanitária, detergente em pó, desinfetante, esponja, multiuso e álcool 70%, entre outros.

-Alimentos não perecíveis: leite em pó integral, arroz, feijão, farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja, macarrão, polpa ou purê de tomate e sardinha em óleo comestível.