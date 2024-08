CVSP cria novo método para medir Sensação Térmica da Urgência

É de conhecimento de todos que existe uma grande diferença entre a previsão do tempo e a sensação real da temperatura. Mas pior do que isso é que a tradicional medição de temperatura não leva em consideração o conforto térmico humano, o quanto uma pessoa está ou não agasalhada e preparada para aquele clima.

Para isso, a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP), entidade sem fins lucrativos que realiza ações como a campanha do agasalho em tempos de frio, criou um novo dado de sensação térmica que leva em conta as condições gerais que pessoas em situação de rua vivem no inverno, que é ainda mais baixa e extrema do que o noticiado e lembrar que, nesse inverno, a doação é tão urgente quanto o frio.

“A ideia da Sensação Térmica de Urgência, criada e desenvolvida pela USP para a Cruz Vermelha São Paulo, é um instrumento fantástico para mobilizar ainda mais a atenção da população para a tão complexa situação vivenciada pela população em situação de rua. Para essas pessoas, a sensação de frio é ainda mais impactante, pois elas não, por muitas vezes, não têm acesso a agasalhos ou locais seguros para se resguardar do frio. Essa ideia criativa e mobilizadora, assinada pela Lew’Lar\TBWA, chama a atenção da população para essa realidade e catalisa doações, permitindo que a Cruz Vermelha São Paulo possa auxiliar ainda mais quem tanto precisa”, comenta Bruno Semino, diretor executivo da CVSP.

Criado em parceria com o laboratório de pesquisas climáticas da USP, o índice é estabelecido considerando temperatura e velocidade do vento, somado às condições gerais que uma pessoa em situação de rua vive no inverno, como índice de massa corporal médio, roupas mais usadas por pessoas nessa condição e arquitetura do local onde vivem, fatores que alteram diretamente a forma como sentem o frio e como as baixas temperaturas os impactam. Tudo para mostrar que existem pessoas sofrendo com uma sensação térmica ainda mais baixa e incentivar as doações.

A ideia, assinada pela Lew’Lara\TBWA, conta com a parceria da Record News e SBT, na TV e nos principais sites de notícias sobre tempo, clima e condições climáticas, para que o dado apareça nos blocos de previsão do tempo e seja divulgado junto da sensação térmica usual.

O intuito é aumentar a noção de urgência vivida pela população em situação de rua, utilizando o famoso dado de sensação térmica já divulgado na mídia e conhecido por todos para estimular doações e condições para que a Cruz Vermelha SP salve vidas, e minimize os danos causados pelo frio à essa população.

“A campanha do agasalho da Cruz Vermelha de São Paulo precisa acontecer todo ano. E precisa ter cada vez mais doações, ser cada vez mais efetiva. Com esse objetivo, buscamos apresentar todo o drama das pessoas em situação de rua através de dados. E assim lembrar que o frio não é igual para todos. A beleza desse projeto está justamente em usar algo racional para atingir o emocional de quem pode ajudar”, comenta Rodrigo Tórtima, diretor executivo de criação da Lew’Lara\TBWA.

Criador da Fórmula: Professor Doutor Leonardo M. Monteiro, USP

Consultor Acadêmico: Professor Doutor Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, USP

Entenda como funciona

Campanha do Agasalho

A 16ª edição da Campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) começou no dia 16 de junho. Assim como todos os anos, o foco principal são as pessoas em estado de vulnerabilidade, em especial as pessoas em situação de rua. Prioritariamente, a CVSP recebe roupas e cobertores em bom estado, além de calçados, meias e luvas.

Para esta edição, a expectativa da Cruz Vermelha São Paulo é conseguir arrecadar mais de 80 toneladas de agasalhos, cobertores e itens de higiene pessoal e limpeza, de modo a beneficiar cerca de 60 mil pessoas que enfrentam a estação mais fria do ano.

Doadores que desejarem fazer sua contribuição de forma financeira podem encontrar os meios seguros no site da campanha: www.aquecesp.org.br. Também é possível levar doações aos postos de coleta (listados no site) e na sede da CVSP localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis. Todos os itens arrecadados serão distribuídos entre as 99 ongs cadastradas junto à CVSP e em ações de atendimento à população de rua.