Curtindo o Verão no Sesc Mogi Destaques de Janeiro: 23 a 26/1

Sesc Mogi recebe o cantor e compositor Thomé, em Show Inédito e Grátis. Neste show Thomé, cantautor paulistano de origens uruguaias, apresenta o show de lançamento de seu disco: “Acústico – Quebra-Cabeça”, além de outras músicas que fazem parte de seu cancioneiro afetivo, como sucessos da música popular e canções que ele lançará em 2025.

Thomé já apresentou no festival The Town, Sala São Paulo, Rede Sesc, Casa Natura Musical, SP Fashion Week e Virada Cultural. Dividiu palco com grandes nomes da música brasileira, como Jão no prêmio Multishow, Luiza Lian, Mauricio Pereira e Chico César enquanto integrante do Coral Jovem do Estado de SP, tendo inclusive gravado backing vocals para o disco O Amor É um Ato Revolucionário de Chico.

Em 2020, após viralizar no aplicativo Tik Tok e ver os números migrando para as outras plataformas, iniciou profissionalmente a carreira solo. No final de 2023 trouxe ao mundo o seu primeiro disco, intitulado “Quebra-Cabeça”, com participações de Mestrinho e Leo Middea, que em turnê.

Recentemente o artista finaliza um novo EP em parceria com o beatmaker BEATDOMK, onde explora as combinações da música urbana com MPB, com feats de Gabi Farias e Letícia Fialho.

No decorrer de sua caminhada, Thomé vem lapidando a arte de cantar e projetar cores e imagens com sua voz, em canções que nos envolvem em suas histórias e paisagens, nos abraçando em suas diversas possibilidades de ser.



Confira: Mix de Thomé | Clipe Oficial | Clipe oficial 2

Serviço:

Quinta, Dia 23/1, 20h, Livre, Grátis



Conheça os detalhes das demais atrações pelo Sesc Mogi das Cruzes e Programe-se:



Grande Circo Grandevo

Apresentação: Sábado, Dia 25/01 – 16h, Grátis!



Espetáculo de marionetes de fio voltado para espectadores de todas as idades. Uma trupe de artistas percorreu sua vida toda entre trapézios, cordas bambas, equilibrismos. Agora que eles estão velhos, encontram o desafio de se reinventarem e criarem novos números com a realidade de seus corpos. O que era limite agora é inspiração e eles buscam de forma divertida novos modos de encantar o publico e de fazer ecoar o riso nas plateias.

O espetáculo traz o tema da velhice para a cena de forma delicada e divertida, levando a uma reflexão sobre as questões como o abandono, o preconceito, as limitações física e social e a solidão, temas que ainda são pouco discutidos na sociedade de hoje.

Pequeno Teatro do Mundo é uma companhia de teatro de marionetes que, através de seus espetáculos, cria memórias afetivas em todos que cruzam seu caminho. Seus espetáculos sempre abordam temas sensíveis e são fonte de aprendizagem e inspiração. Seu maior objetivo é levar a arte das marionetes para os mais diversos públicos, seja em grandes centros como nos lugares mais remotos, sempre garantindo a excelência e a qualidade técnica em qualquer lugar em que se apresenta.

Neide Nazaré – No Compasso do Forró

Show: Domingo, 26/1, 16h, Livre, Grátis





No show, Neide Nazaré traz toda a riqueza dessa autêntica festa nordestina, o forró pé de serra, manifestado nos seus ritmos baião, xote, arrasta-pé, xaxado, coco, frevo. Revisitando um repertório clássico do forró, passeando por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês, Anastácia, Jackson do Pandeiro, Trio Mossoró, Trio Nordestino, somados a músicas autorais do grupo.

Ficha Técnica

Neide Gara-pé – voz e triângulo

Cicinho Silva – acordeon e voz

Willian Silva – zabumba e voz

Digo Ferreira – produção e baixo

Vídeo Neide Nazaré

Leituras com Afeto: mediação de leitura

Até 26 de Janeiro| Sáb. e Dom.| das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30





Numa instalação artística, entre cestos com livros e almofadas de raízes, o projeto “Leituras com Afeto” há 7 anos oferece uma experiência acolhedora em mediação de leitura para protagonizar o livro, o leitor e a literatura para infâncias. As atividades são conduzidas por narradores/mediadores e colecionadores de livros para infância, que valorizam seus detalhes, desde a virada de página, à exploração de sua materialidade gráfica, para que a leitura