Curta “Nem Sempre” de Santos vence prêmio na Colômbia

O curta-metragem santista “Nem Sempre”, dirigido por Telmo Martins e Leandro Olímpio, conquistou o prêmio de melhor filme de ficção no 13º Festi Famma – Festival Audiovisual de Los Montes de María, ocorrido entre os dias 30 de outubro e 4 de novembro em El Carmen de Bolívar, na Colômbia. A obra foi elogiada pelo júri pela sua autenticidade e simplicidade ao retratar a jornada de uma mulher adulta em busca de sua emancipação. Este reconhecimento vem no âmbito do 2º Concurso de Apoio a Projetos Culturais de Curtas-Metragens promovido pela Prefeitura de Santos.

Ambientado na cidade de Santos, o curta utiliza a ciclovia da orla como pano de fundo, um símbolo da perseverança dos trabalhadores que contribuem para o desenvolvimento urbano. Para os cineastas, este espaço reflete o espírito coletivo que permeia a narrativa do filme.

Além do reconhecimento internacional, “Nem Sempre” já foi selecionado para participar em mais dez festivais por todo o Brasil. Entre eles estão o 22º Festival Nacional de Cinema Estudantil de Guaíba (RS), a 21ª Mostra do Filme Livre no Rio de Janeiro (RJ), eventos em Brasília (DF) e São Paulo (SP), a 13ª Mostra Wallace em Araraquara (SP), o 11º Favera – Festival Audiovisual Vera Cruz em Goiânia (GO), a VII Cine Educação também no Rio de Janeiro (RJ), e outras mostras itinerantes e independentes espalhadas por estados como Bahia e Minas Gerais.

A produção do filme está alinhada com o quarto objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade para todos. Essa iniciativa destaca-se por seu compromisso com a promoção cultural e educacional através da arte cinematográfica.