Curta-metragem de ficção científica “Enquanto Eu Dormia” será lançado em São Caetano

Nos dias 23 e 30 de novembro de 2024 (sábados), às 21h, com entrada gratuita, acontece o lançamento do curta-metragem de ficção científica “Enquanto Eu Dormia” no Santuário ETC, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1895, no bairro Olímpico, em São Caetano do Sul (SP). Após cada exibição, haverá um bate-papo com a equipe do projeto.

“Enquanto Eu Dormia” conta a instigante história de um casal apaixonado por ciência e ficção científica, que vive em um local isolado e, de repente, tem sua rotina interrompida, passando a vivenciar eventos estranhos durante as noites.

Com uma narrativa que oscila entre o real e o imaginário, o curta-metragem convida a audiência a questionar o que está acontecendo com os personagens e a se surpreender com o desfecho inesperado, mostrando como perguntas simples do cotidiano, podem levar a descobertas inimagináveis.

A história do casal Jéssica e Raul aborda temas como astronomia, alienígenas e sonambulismo, e provoca reflexões interessantes sobre o universo e a hipotética vida fora do planeta Terra, através de diálogos profundos e cativantes.

A inspiração para “Enquanto Eu Dormia” surgiu durante o isolamento provocado pela pandemia da Covid-19. Os idealizadores, Nathalia Kwast e Paulo Olyva, da Produtora de audiovisual Sistema Binário ( @sistema.binario ), apaixonados por ciência, cinema e ficção científica, observaram o céu noturno mais limpo devido à redução da poluição. Um evento real de avistamento de um meteoro durante essa fase inspirou o roteiro, levando a uma história bem-humorada e surpreendente sobre astronomia e a possibilidade de vida extraterrestre.

Desenvolvido e produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul, o projeto convida o público para uma jornada única em uma obra cinematográfica de alta qualidade que explora a ficção científica como um veículo para questionar, desafiar e refletir sobre temas contemporâneos, como astronomia, vida extraterrestre e a natureza humana.

“O filme é relevante em um contexto em que a sociedade busca respostas sobre o universo e a existência de vida fora da Terra. O projeto aborda a crescente tendência de avistamentos de óvnis, conectando-se com o interesse atual do público por filmes e séries que exploram esses temas”, comentam Nathalia Kwast e Paulo Olyva.

A ficção científica tem sido um meio eficaz para explorar questões filosóficas relacionadas à sociedade e à natureza humana. Ela oferece um cenário especulativo que muitas vezes transcende as limitações da realidade contemporânea, proporcionando um espaço imaginativo para questionar a sociedade e a natureza humana.

Além das exibições gratuitas e legendas do curta-metragem “Enquanto Eu Dormia”, o projeto conta ainda com uma Oficina de Interpretação para Cinema, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, que acontecerá no mês de dezembro de 2024, em São Caetano do Sul.

Ficha Técnica

Direção: Nathalia Kwast. Roteiro: Paulo Olyva. Produção: Sistema Binário. Elenco: Nathalia Kwast e Paulo Olyva. Edição e montagem: Laura Fonseca e Daniel Silva. Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini de Souza. Efeitos visuais e color granding: Daniel Silva. Câmera: Acácio Costa Ribeiro

Serviço: Lançamento “Enquanto Eu Dormia” (2024)

Cinema – Curta-metragem

Suspense – Ficção Científica

Sinopse: O filme conta a história de Jéssica e Raul, um casal apaixonado por ciência e ficção científica. Durante o dia, cada um segue sua rotina, e à noite, imersos em longas conversas sobre o universo, sonham com a possibilidade de vida fora da Terra. Porém, a tranquilidade do casal é abalada quando Raul começa a apresentar um comportamento estranho, deixando Jéssica confusa e preocupada, acreditando que algo inexplicável esteja acontecendo Uma história envolvente, que explora a relação entre ciência e ficção científica, e também entre a razão e a imaginação. Com uma trama instigante e personagens carismáticos, o filme convida o público a refletir sobre as possibilidades infinitas que a vida pode oferecer.

Duração: 6 minutos

Quando: 23 e 30 de novembro de 2024 (sábado) – Horário: 21h

Onde: Santuário ETC – Endereço: Av. Pres. Kennedy, 1895 – Olímpico, São Caetano do Sul – SP, 09560-010

Grátis – Exibição com legendas – garantindo o acesso para pessoas com deficiência auditiva, promovendo uma experiência cinematográfica inclusiva.

Classificação: 14 anos.

Capacidade: 50 lugares

Acessibilidade: Sim

Estacionamento: Pago no local