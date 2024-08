Curso de Redação, Comunicação e Cidadania ministrado na USP tem inscrições abertas até o dia 24/8

Estão abertas até o próximo dia 24 de agosto as inscrições para o curso presencial de Redação, Comunicação e Cidadania organizado por estudantes da ECA-USP (Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo) . A já tradicional capacitação do Projeto Redigir consiste em aulas nas dependências da instituição, como forma de ampliar o acesso ao ambiente acadêmico e transmitir conhecimento às pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Neste ano, a iniciativa dos estudantes de comunicação da ECA completou 25 anos.

Totalmente gratuita, a formação nasceu em 1999 com a reunião de um grupo de 12 alunos de Jornalismo e docentes, que tiveram a ideia visando a ocupação das salas ociosas da USP e, ainda, a democratização do ensino, formando uma ponte entre a academia e a população. O próximo ciclo de aulas – de redação, gramática, comunicação e cidadania – irá de 14 de setembro a 7 de dezembro, com aulas das 9h30 às 13h, na ECA.

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade e não ter cursado graduação em nenhuma instituição pública de ensino superior. As inscrições devem ser feitas presencialmente, na sala do Projeto Redigir – Departamento de Jornalismo e Editoração da USP/Campus Butantã – Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, São Paulo-SP. Até o dia 23, o horário para recepção das inscrições é das 19h às 21h30. No último dia, 24/8, o atendimento será somente das 13h às 15h. A seleção para as vagas é baseada em critérios socioeconômicos e relacionados à escolaridade. É necessário apresentar documentos. Para mais informações, envie e-mail para [email protected] ou faça contato pelo Instagram: @projetoredigir.

USP, Unicamp e Paula Souza

Seja qual for seu interesse, há um leque variado de cursos livres on-line gratuitos oferecidos por USP (Universidade de São Paulo), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Centro Paula Souza (CPS), instituições vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo. Há opções em diversos segmentos, com conteúdos dinâmicos que incluem, além das videoaulas, atividades interativas e avaliações. Qualquer pessoa pode se inscrever e começar a estudar no horário mais conveniente. Há opções com menos de meia hora de duração e treinamentos mais longos – de até 50h.

A USP disponibiliza seu leque de treinamentos, ministrados por docentes da instituição, nas plataformas Coursera e Veduca. A Coursera (pt.coursera.org/usp) tem opções nas áreas de Administração, Economia e Negócios, História, Ciência da Computação e outras. Alguns oferecem certificação mediante pagamento de taxa. A Veduca (veduca.org) oferece as capacitações em diversos recortes do conhecimento, incluindo Informática, Ciências, Saúde e temas sociais. Assim como na Coursera, o acesso é gratuito, mas também é possível fazer os cursos certificados pagando a tarifa.

Com 28 opções entre 4h e 42h de duração, a Coursera mantém o título Missões Jesuíticas nos Territórios Guaranis, para quem gosta de História, por exemplo. Já para quem se interessa por temas bem diferentes desse, uma dica é o treinamento intitulado Inove na Gestão de Equipes e Negócios: o crescimento da empresa. Já na Veduca, são 26 cursos com carga horária variável entre apenas 23 minutos até 45h. Nesta plataforma, estão disponíveis os cursos Responsabilidade Social e Ecoinovação, apenas para citar dois exemplos.

Aplicativos e Saúde

Pela Unicamp, as formações a distância gratuitas são oferecidos pela Escola de Extensão da universidade, na modalidade Mooc – Massive Open Online Course (que em português pode ser traduzido como Curso Online Aberto e Massivo), e também estão hospedadas na Coursera. São 12 treinamentos com duração entre 3h e 25h. Há opções nas áreas de Tecnologia, Saúde, Educação, Letras e outras. Um exemplo é o curso Introdução ao Desenvolvimento de Apps Android.

Outra opção interessante, resultado de uma parceria entre Unesco e Unicamp, é o curso intitulado Alfabetização Midiática Informacional e Diálogo Intercultural. Se, no entanto, a preferência está no universo da Saúde, a dica é o curso Saúde Baseada em Evidências. (https://www.extecamp.unicamp.br/adistancia.asp).

No Centro Paula Souza, as capacitações têm duração variável entre 6h e 50h, também na modalidade Mooc. São 19 opções. Alguns cursos dão direito a certificados. Se você se interessa por Educação a Distância, por exemplo, vai gostar do curso Mediação em EaD. Se, no entanto, prefere assuntos de cunho social, pode optar pela capacitação Ética e Cidadania. Para quem gosta de treinamentos rápidos, o Paula Souza também oferece os microcursos – capacitações curtas com conteúdos que oferecem visão geral e introdutória sobre temas diversos e novas tendências.

Em todos os cursos, nas três instituições, não há necessidade de participar de qualquer processo seletivo nem existe limite de vagas.