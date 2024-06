Cúpula dos Prefeitos de cidades do G20 começa no próximo dia 17 em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo recebe nos dias 17 e 18 de junho a Cúpula de Prefeitos do Urban20 (U20), reunindo autoridades de 38 cidades do Grupo dos 20 (G20), atualmente presidido pelo Brasil. O fórum internacional de alto nível para cooperação econômica é formado pelos Chefes de Estado, ministros de finanças e chefes dos bancos , centrais das 19 maiores economias mundiais e União Europeia. O encontro reforçará o papel de governos locais como líderes econômicos e políticos mundiais, a exemplo da capital paulista.

O evento, que acontecerá no Instituto Tomie Ohtake, busca promover a diplomacia urbana, discutir, planejar ações e realizar trocas de experiências e boas práticas, além de favorecer novos negócios e a cooperação internacional entre os municípios do U20. Sob a liderança de uma ou duas cidades-sede que mudam a cada ano, em 2024 o grupo é co-presidido pelos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo. A iniciativa busca aumentar o perfil das questões urbanas na agenda de cooperação internacional, reforçar o envolvimento duradouro entre as cidades.

“A Secretaria Municipal de Relações Internacionais está atuando, em conjunto com o Rio de Janeiro, na preparação das agendas do Urban 20 para facilitar a cooperação duradoura no âmbito do G20, aproximar e ressaltar as necessidades e os anseios das cidades de modo a torná-las cada vez mais conhecidas e atendidas”, explica a secretária-adjunta de Relações Internacionais, Embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo.

Fórum Urbano de São Paulo

A cidade recebeu em março o encontro de Sherpas do Urban 20. Dentro do G20, existem duas faixas paralelas de atuação, a Trilha de Sherpas e a Trilha de Finanças, que conversam entre si. Na Trilha de Sherpas o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza, a mobilização global contra a mudança do clima e uma iniciativa sobre bioeconomia são pautas de 15 grupos de trabalho.

A Cúpula de Prefeitos continua a série de encontros do G20 no Brasil, que são realizadas desde o início do ano, além de ser parte do Fórum Urbano de São Paulo, uma agenda de grandes eventos internacionais realizados por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI), entre eles: a Reunião do Conselho Executivo de Metropolis, o Congresso Mundial da rede ICLEI a Reunião do Conselho de Mercocidades e a Virada ODS. A semana de encontros deve fortalecer as relações bilaterais e multilaterais entre cidades globais, promover parcerias e investimentos, além de possibilitar importantes trocas de experiências e cooperações para elaboração de políticas públicas centradas no desenvolvimento das cidades.

A semana de eventos também tem o papel de promover debates e ações de conscientização popular sobre temas como sustentabilidade, economia e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) – com destaque para a Virada ODS, já em sua terceira edição e considerada pela ONU a maior ação pública local de conscientização e engajamento em prol da Agenda 2030.