CULTSP PRO lança parceria com Liga das Escolas de Samba de SP

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, maior programa de formação e qualificação voltado aos setores culturais e criativos do país, anuncia parceria com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo para promover atividades de formação para a cadeia produtiva do Carnaval de São Paulo. Para celebrar o início da parceria, haverá uma apresentação especial neste sábado (23), às 14h, no Edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro, além de aulas de samba.

Mestre-sala, porta-bandeira, passistas, ritmistas e mestre de bateria estarão presentes para dar uma amostra do espetáculo realizado anualmente no Sambódromo do Anhembi. A parceria tem como objetivo viabilizar de forma conjunta cursos, seminários, palestras, workshops e outras ações formativas promovidas pelo CULTSP PRO, no município de São Paulo. As atividades visam fortalecer a cadeia produtiva do Carnaval de São Paulo, promovendo a profissionalização do setor.

O evento contará ainda com a exibição do documentário “Bastidores do Carnaval”, produzido pela Liga-SP, às 16 horas, no Cineclube do Edifício Oswald de Andrade. A produção oferece uma visão única sobre o trabalho das milhares de pessoas que tornam o Carnaval paulistano um dos maiores espetáculos culturais do mundo.

Segundo Sidnei Carriuolo, presidente da Liga-SP, “essa parceria reforça o compromisso da Liga com a valorização do Carnaval como uma expressão cultural e com a capacitação dos profissionais que tornam essa festa possível”. “Estamos animados em compartilhar nosso documentário, que celebra os bastidores e a dedicação de tantos trabalhadores.”

O CULTSP PRO irá desenvolver um importante papel na formação de artesãos, figurinistas, cenógrafos e outros especialistas que dão vida aos desfiles, contribuindo para a preservação e o desenvolvimento de uma das mais ricas manifestações culturais brasileiras.

Raquel Verdenacci, diretora do CULTSP PRO, ressalta que a parceria entre o Programa e a Liga das Escolas de Samba de São Paulo representa um marco para o fortalecimento do carnaval como expressão cultural e motor da economia criativa. “Estamos unindo esforços para capacitar os profissionais que fazem do carnaval paulistano um espetáculo único, reconhecendo que a formação técnica e artística é essencial para manter viva essa tradição e potencializar sua cadeia produtiva”.

O CULTSP PRO é uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, gerido pelo IDG – Instituto de Desenvolvimento e Gestão.

Fundada em 19 de junho de 1986, a Liga-SP é a organização civil responsável por planejar e executar os desfiles das escolas de samba da cidade de São Paulo. Criada em um momento de crescente reconhecimento do Carnaval paulistano, a organização assumiu o compromisso de consolidar e valorizar o evento como uma das maiores manifestações culturais do Brasil. A Liga-SP atualmente reúne 32 agremiações, divididas em três grupos: 14 no Grupo Especial, 8 no Acesso 1 e 10 no Acesso 2. Esse trabalho reflete o compromisso contínuo da Liga-SP em elevar o Carnaval paulistano ao patamar de uma das maiores festas do país.

No Carnaval de São Paulo, cada escola de samba do Grupo Especial mobiliza uma equipe significativa de profissionais nos bastidores, além dos componentes que desfilam. Embora o número exato possa variar conforme a estrutura e as necessidades de cada agremiação, estima-se que entre 300 e 500 pessoas estejam envolvidas em atividades como direção, coordenação, coreografia, cenografia, confecção de fantasias e adereços, montagem de alegorias, maquiagem, logística, transporte e administração. Esses profissionais são essenciais para a realização dos desfiles e contribuem diretamente para o sucesso do espetáculo no Sambódromo do Anhembi.

Lançamento da parceria CULTSP PRO e Liga das Escolas de Samba de São Paulo – Sábado, 23/11, às 14h

Exibição do Documentário “Bastidores do Carnaval”, produzido pela Liga-SP – sábado, 23/11, às 16 h, no Cineclube do Edifício Oswald de Andrade

Endereço: Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo – SP