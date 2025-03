CULTSP PRO lança 1.166 vagas de cursos gratuitos no Estado de São Paulo

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de SP, por meio do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, acaba de lançar 1.166 vagas distribuídas em 50 cursos gratuitos de capacitação no Estado. Os cursos estão sendo disponibilizados na Capital, Grande São Paulo e nas regiões de Campinas, Registro, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba e também haverá um curso online.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos e ensino fundamental completo. As aulas são gratuitas, com 1.141 vagas presenciais e 25 para um curso online. Para mais informações e inscrições, os interessados devem acessar o site do CULTSP PRO. As inscrições começaram hoje (10/03) e poderão ser feitas diretamente nesse link até o dia 23 de março.

Há cursos ligados à área de fundamentos da fotografia digital, composição de projetos audiovisuais e comercialização, elaboração e articulação de projetos culturais, gestão cultural para novos tempos, qualificação profissional em dança cênica, enfim, são diversas áreas e públicos de interesse.

“É com grande entusiasmo que lançamos mais uma etapa do CULTSP PRO, um programa essencial para impulsionar a economia criativa e valorizar os fazedores de cultura em todo o estado de São Paulo. Por meio dessa iniciativa, buscamos proporcionar aos profissionais da cultura a oportunidade de se capacitar e se destacar em suas áreas, contribuindo para o fortalecimento da economia local e a disseminação de um conteúdo rico e diversificado. A abrangência do programa é fundamental, pois atende tanto as grandes cidades quanto às regiões mais distantes, garantindo que todos tenham a chance de transformar a cultura em uma verdadeira força econômica”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de SP.

Na Grande São Paulo, os cursos serão oferecidos nas cidades de Santo André, Mogi das Cruzes, Mairiporã e Ribeirão Pires. No total, estão disponíveis 100 vagas distribuídas entre cinco cursos.

Já na região de Campinas, as aulas estarão disponíveis em Caconde, Campinas, Pirassununga e Hortolândia. São 95 vagas para quatro cursos.

A Região de Registro contará com um curso de 20 vagas na cidade de Iguape. Na região de Ribeirão Preto, as atividades ocorrerão em Cravinhos, Ribeirão Preto e Santa Rita do Passa Quatro. São 125 vagas para cinco cursos.

Na região de São José dos Campos, os cursos serão ministrados em Campos do Jordão, Jacareí e São José dos Campos. São três cursos distribuídos em 66 vagas.

Por fim, a Região de Sorocaba terá opções de cursos em Alambari, Itapetininga e Sorocaba. São 65 vagas ao todo, com um curso em cada cidade.

Além disso, haverá turmas em diversos endereços na Capital, com 670 vagas distribuídas em 28 cursos, bem como a opção de curso online (25 vagas) para pessoas residentes no Estado de São Paulo.