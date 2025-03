CULTSP PRO lança programação de março no Edifício Oswald de Andrade

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, acaba de lançar a programação de março no Edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro. As atividades incluem exposições, apresentação de um curta-metragem, além de uma masterclass sobre o universo dos games. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

Até o dia 9 de março, o espaço recebe a exposição “Oswald PRO Carnaval”, realizada em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Com curadoria de Igor Carneiro e Lúcia Helena Silva, a mostra apresenta uma imersão no mundo do carnaval paulistano. A exposição conta com uma instalação instagramável que recria a icônica figura do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, proporcionando uma experiência interativa para os visitantes.

No dia 20 de março, os entusiastas de games terão a oportunidade de participar da masterclass “Matinta: Dos Mitos à Realidade – O Processo Criativo e Técnico por Trás do Jogo”. A atividade, que tem classificação de 10 anos, ocorre em duas turmas: das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h.

A masterclass será ministrada por Bruno Cricenti, CEO da Eter Games, e Otavio Lanner, artista digital e arquiteto. Bruno Cricenti é responsável pelo desenvolvimento do jogo “Matinta”, inspirado no folclore e nos biomas brasileiros. Os participantes poderão conhecer os detalhes da criação do game, desde a construção da narrativa até os desafios técnicos enfrentados na Unreal Engine. Ao final, haverá uma sessão prática para testar o jogo.

A Unreal Engine é um dos motores gráficos mais avançados e populares para o desenvolvimento de jogos, simulações e experiências interativas. Lançada em 1998 tem sido amplamente utilizada desde então em diferentes áreas, como cinema, arquitetura e realidade virtual, além dos videogames. Ela se destaca pelo seu alto nível de realismo, gráficos impressionantes e um conjunto robusto de ferramentas, incluindo o Blueprints, um sistema visual que permite criar jogos sem precisar programar com código.

Já Otavio Lanner iniciou sua carreira em escritórios de arquitetura, onde desenvolveu sua paixão pela arte digital. Em 2010, cofundou o Estúdio Eter, colaborando com diversos segmentos na produção de conteúdos artísticos e visuais. Em 2015, mudou-se para Montreal, Canadá, onde atuou na indústria de efeitos visuais para cinema. De volta ao Brasil em 2017, iniciou sua trajetória no desenvolvimento de jogos, liderando a criação de Cuca Sharp Bite, projeto contemplado por um edital da Ancine. Atualmente, dedica-se ao desenvolvimento do Jogo Matinta.

SERVIÇO:

Oswald PRO Carnaval | ExposiçãoO espaço recebe a exposição “Oswald PRO Carnaval”, realizada em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Com curadoria de Igor Carneiro e Lúcia Helena Silva, a mostra apresenta uma imersão no mundo do carnaval paulistano. A exposição conta com uma instalação instagramável que recria a icônica figura do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, proporcionando uma experiência interativa para os visitantes.Até 09/03

Segunda a sexta: 10h às 20h

Sábados : 10h às 17h

Local: Galeria Expositiva

Gratuito | Indicação etária livre

Celebração dos 50 anos do Teatro do OprimidoO Edifício Oswald de Andrade realizará uma extensa agenda para marcar as celebrações dos 50 anos do Teatro do Oprimido. O evento é organizado pela entidade da sociedade civil de Intercâmbio Cultural e Artístico – ATBICA em parceria com o CULTSP PRO.

15/03

14h às 18h – exposição de livros internacionais sobre Augusto Boal e fotos do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido (GESTO)

15h30 – Exibição do curta-metragem “Quarta-Feira” de Bárbara Santos e João Pedro Prado

16h – debate com Bárbara Santos, a diretora de “Quarta-feira”, e a Dra. Kelly Hsieh, representante do Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido – GESTO na Ásia

Gratuito | Indicação etária livre

Masterclass: Matinta – Dos Mitos à RealidadeA masterclass será ministrada por Bruno Cricenti, CEO da Eter Games, e Otavio Lanner, artista digital e arquiteto. Bruno Cricenti é responsável pelo desenvolvimento do jogo “Matinta”, inspirado no folclore e nos biomas brasileiros. Os participantes poderão conhecer os detalhes da criação do game, desde a construção da narrativa até os desafios técnicos enfrentados na Unreal Engine. Ao final, haverá uma sessão prática para testar o jogo.20/03

Com Bruno Cricenti e Otavio LannerTurma 1: 09h30 às 12h30

Turma 2: 14h às 17h

Gratuito | Vagas limitadas, por ordem de chegada

Indicação etária: 10 anos