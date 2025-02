Casa Une recebe exposição fotográfica de Eder Chiodetto em março

Localizada no bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, a Casa Une será palco de uma exposição especial do fotógrafo Eder Chiodetto, com uma seleção de suas obras mais impactantes, no dia 28 de março, às 19h. O paulistano é mestre em Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Atuou como repórter-fotográfico, editor e crítico de fotografia no jornal Folha de S.Paulo e, atualmente, é jornalista, professor, curador e pesquisador de fotografia. Como curador independente realizou, desde 2004, mais de 80 exposições no Brasil e no exterior. Chiodetto é também o curador do Clube de Colecionadores de Fotografia do MAM-SP desde 2006 e fundou o Ateliê Fotô em 2011.

O espaço é o primeiro hub da região a integrar conhecimento, inovação e negócios. Por meio de projetos e atividades abertas ao público, a Casa Une quer proporcionar à comunidade desde formações profissionais a temas como nova economia, ESG, capital social, saúde mental, além de arte e cultura.

Com programação o ano todo, as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar, basta acessar a aba de programação no site da Casa Une e se inscrever no evento desejado.

Endereço: Rua Major Dantas Cortez, 84, Tucuruvi – São Paulo

Próximo ao metrô Tucuruvi.