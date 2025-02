Exposição fotográfica “Corpos em Diálogo” abre na São Paulo Escola de Dança

A São Paulo Escola de Dança (SPED), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, com gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre seu espaço para visitação da exposição fotográfica “Corpos em Diálogo”. A mostra é composta por imagens que evidenciam a pluralidade das linguagens artísticas na SPED, por meio dos Cursos Regulares, Cursos Livres, Cursos de Extensão e Residências Artísticas.

O olhar dos fotógrafos sobre o movimento e a arte

Os protagonistas da mostra são os estudantes, em atividades como práticas, vivências, processos criativos e criações artísticas que dialogam com a cena contemporânea. As fotos são de Charles Lima, Iari Davies, Nelson Miranda, Camilo Barbosa, João Anselmo e Samira Dantas.

“Em suas cores, em seus enquadramentos e na suspensão de instantes em movimento, um diálogo sensível entre duas artes: a dança e a fotografia. Cada momento capturado transcende o registro documental e se transforma em uma coreografia visual, na qual o movimento encontra sua eternidade em um único clique”, ressalta a diretora artística e educacional, Inês Bogéa.

A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 10 às 19h e aos sábados das 10 às 14h. Para visitar, é necessário agendar pelo e-mail [email protected] pelo menos 24h antes.

SERVIÇO

Exposição fotográfica “Corpos em Diálogo”

Horários: segunda a sexta-feira, das 10 às 19h e aos sábados das 10 às 14h

Agendamento pelo e-mail: [email protected] (com 24h de antecedência)