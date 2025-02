CULTSP PRO abre inscrições para orientadores do Programa de Qualificação em Dança 2025

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, anuncia a abertura de convocatória para o cadastro de orientadores do Programa de Qualificação em Dança. A iniciativa busca selecionar 10 profissionais para atuar como orientadores artísticos, além de credenciar outros 10 suplentes para a edição de 2025 do programa.

Com foco na qualificação e no aprimoramento técnico e artístico de grupos, companhias e coletivos de dança em todo o estado de São Paulo, o programa oferece orientação presencial e acompanhamento contínuo aos selecionados. As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas até o dia 27 de fevereiro de 2025, e podem ser realizadas neste link. As regras detalhadas da convocatória, incluindo critérios de avaliação e remuneração, estão disponíveis no site do CULTSP PRO. A lista final dos orientadores será divulgada nos canais oficiais do Programa no dia 20 de março.

Os profissionais selecionados atuarão diretamente na sede dos grupos orientados entre abril e dezembro de 2025, seguindo um cronograma que inclui encontros presenciais, reuniões periódicas e participação em eventos formativos, como as Mostras Regionais e a Mostra Final do programa.

A remuneração será calculada com base na quantidade de horas de orientação, participação em reuniões, eventos e elaboração de relatórios. O valor da hora de orientação é R$ 150,00, com carga horária total anual de 128 horas por orientador. Os valores mensais variam entre R$ 1.650,00 e R$ 2.550,00, dependendo da quantidade de atividades realizadas no mês. Além disso, despesas relativas aos deslocamentos, que variam conforme a distância entre a cidade do orientador e a sede do grupo atendido, podem alcançar até R$ 800,00.

Para se candidatar, é necessário ser residente no estado de São Paulo, possuir experiência como coreógrafo(a), professor(a) e diretor(a) de dança, além de ter disponibilidade para viagens e para cumprir todas as etapas do programa. A seleção será realizada em três fases: análise curricular, entrevista e vivência presenciais e cruzamento de perfil dos orientadores pré-selecionados com os grupos escolhidos, a partir de outra convocatória.

O Programa

O Programa de Qualificação em Dança – PQD do CULTSP PRO foi criado para aproximar artistas e orientar grupos, companhias e coletivos de todas as formas da dança. Com o objetivo de fortalecer territórios já consolidados ou em desenvolvimento na arte, cultura e economia criativa, o programa também promove circuitos especiais para a circulação e validação da dança contemporânea.

“O papel do orientador e orientadora artísticos é fundamental para o fortalecimento dos coletivos de dança, pois ele atua como um orientador de processos criativos e técnicos. Sua experiência e olhar externo ajudam a expandir horizontes, aprimorar a identidade artística dos grupos e estimular novas perspectivas dentro da cena da dança“, afirma Cássia Navas, orientadora do Programa de Qualificação em Dança do CULTSP PRO.

As ações do Programa estão focadas no trabalho direto com núcleos artísticos, buscando criar condições para a sustentabilidade de grupos em diferentes fases de formação e criação. Essa sustentabilidade — tanto simbólica como financeira — aponta para a geração de trabalho, emprego e renda para os integrantes de cada grupo. O programa parte do potencial já existente em cada coletivo, apoiando seus projetos de criação em dança e fornecendo as condições necessárias para sua realização, impulsionada pelo esforço contínuo de coreógrafos, bailarinos, professores e diretores.

Convocatória de Grupos

O CULTSP PRO também abriu inscrições para grupos, companhias e coletivos de dança interessados em receber orientação artística gratuita ao longo de 2025. O está disponível até o dia 27 de fevereiro. A iniciativa, desenvolvida pelo Programa de Qualificação em Dança do CULTSP PRO busca aprimorar a qualidade técnica e expandir as possibilidades criativas dos participantes, atendendo grupos de todo o estado de São Paulo. Serão selecionados 10 grupos para acompanhamento presencial por artistas-orientadores, além da formação de uma lista de suplentes e remanescentes.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet NESTE LINK. A convocatória está disponível no site www.cultsppro.org.br.

Serviço:

O quê: Convocatória para orientadores do Programa de Qualificação em Dança

Inscrições: até 27 de fevereiro de 2025

Inscrições: Nesse link

Convocatória: disponível no site

Lista final dos contemplados: Divulgação em 20 de março

Requisitos: Experiência como coreógrafo(a), professor(a) e diretor em dança, disponibilidade para viagens e CNPJ ativo

Mais informações: [email protected]