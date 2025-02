Inscrições abertas para o Programa de Qualificação em Artes – Teatro 2025

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, acaba de abrir inscrições para grupos, companhias e coletivos de teatro interessados em receber orientação artística do Programa de Qualificação em Artes – Teatro | Edição 2025. A iniciativa visa aprimorar o trabalho técnico e expandir as possibilidades criativas dos participantes por meio de trocas formativas e acompanhamento profissional. As inscrições vão até o dia 27 de fevereiro de 2025.

Objetivo do programa

O programa selecionará até 20 grupos sediados no estado de São Paulo, que terão acesso a um processo de orientação artística conduzido por profissionais renomados. A proposta é fortalecer a identidade artística dos coletivos, qualificando sua atuação e ampliando suas conexões com a cena teatral contemporânea. As atividades incluem encontros presenciais e, em casos específicos, reuniões virtuais para compor a carga horária.

“O programa é uma oportunidade única para coletivos teatrais aprofundarem seus processos criativos com acompanhamento especializado”, afirma Sérgio Ferrara, coordenador do Programa de Qualificação em Teatro. “Buscamos impulsionar o desenvolvimento artístico e fomentar a cena teatral paulista, criando conexões e fortalecendo a identidade de cada grupo.”

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Os interessados podem acessar a convocatória no site do Programa e se inscreverem diretamente neste link. A divulgação dos grupos selecionados será realizada no dia 17 de março, nos canais oficiais do CULTSP PRO.

A seleção será realizada em duas etapas: análise das fichas de inscrição e entrevistas remotas com os representantes dos grupos. Além das orientações mensais, os coletivos participam da Mostra Regional, evento de compartilhamento com o público local, e da Mostra Final, que reúne os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano em um encontro estadual.

Qualificação em Artes

No Programa de Qualificação em Artes do Estado de São Paulo, artistas-orientadores acompanham os grupos selecionados, ajudando-os no desenvolvimento de seus processos criativos e na montagem de espetáculos, promovendo a formação pela cadeia produtiva e a inserção no mercado de trabalho desses artistas criadores. A coordenação artística estabelece metas para promover metodologias que fortaleçam a autonomia e sustentabilidade dos grupos como polos de cultura em suas comunidades, incentivando a gestão de suas escolhas artísticas.