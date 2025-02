SP investirá R$ 318,8 milhões em cultura

A Prefeitura de São Paulo divulgou, na última segunda-feira (10), um expressivo investimento no setor cultural da cidade, totalizando R$ 318,8 milhões por meio do programa “São Paulo +Cultura”. Este projeto visa promover diversas manifestações artísticas como teatro, dança, música, patrimônio cultural, literatura e artes visuais, que serão exibidas em espaços públicos ao longo da cidade.

De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, este investimento representa um dos maiores apoios à cultura já realizados em São Paulo e no Brasil. “Nosso objetivo é garantir acesso à cultura para um maior número de pessoas, especialmente aquelas que residem nas periferias, além de estimular a geração de emprego e renda na cidade”, afirmou Nunes. O prefeito destacou a importância de proporcionar oportunidades para os artistas e possibilitar que a população desfrute das diversas experiências culturais oferecidas.

A Secretaria Municipal de Cultura enfatizou que o fomento busca apoiar artistas, coletivos e organizações com enfoque cultural, destacando ainda a relevância das culturas periféricas como patrimônios de São Paulo. Para 2025, estão programados 70 editais que abrangem iniciativas como o Mês do Hip-Hop, Prêmio Zé Renato de Teatro, Fomento ao Teatro e à Dança, além do Programa VAI (Valorização de Iniciativas Culturais).

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Totó Parente, comentou sobre a importância dos recursos para o desenvolvimento do setor cultural e para garantir acesso à produção artística pela população. Ele ressaltou que o investimento também traz benefícios econômicos ao gerar empregos nas áreas de produção de espetáculos e no setor audiovisual.

As inscrições para alguns editais já estão abertas. O edital de credenciamento do Mês do Hip-Hop aceita candidaturas até o dia 17 de fevereiro e tem como foco credenciar artistas e coletivos dessa vertente cultural. A Jornada do Patrimônio também abriu seu edital com prazos entre 17 de fevereiro e 8 de abril, visando selecionar projetos para atividades durante o evento programado para agosto de 2025.

Os editais relacionados ao Fomento à Dança serão disponibilizados a partir do dia 25 deste mês, enquanto o edital de Fomento ao Teatro será publicado no dia 10 com inscrições abertas entre 25 de fevereiro e 28 de março. Além disso, os editais Zé Renato e VAI estão previstos para serem lançados nesta semana.

No que diz respeito à formação artística, três editais focados na credenciação de artistas educadores serão publicados no dia 14 de fevereiro. O Programa de Iniciação Artística (PIA) destina-se a crianças entre 6 e 13 anos e oferece uma vasta gama de linguagens artísticas em encontros semanais.

O Programa PIAPI (Iniciação Artística para Primeira Infância) atende crianças até 6 anos junto a suas famílias, enquanto o Programa Vocacional oferece experiências artísticas para jovens acima de 14 anos.

Todas as inscrições poderão ser realizadas pela plataforma digital Porta de Entrada. Essa ferramenta foi desenvolvida para otimizar os processos administrativos e assegurar igualdade nas oportunidades para todos os artistas interessados. Com um sistema centralizado que reúne informações sobre editais e programas culturais, a plataforma promete facilitar o acesso aos recursos disponíveis.

“Com uma gestão transparente dos editais e um fluxo organizado nas inscrições, todos os envolvidos no setor cultural se beneficiam”, concluiu Totó Parente.