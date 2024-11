Cruzeiros em Santos: Temporada 2024/2025 promete impacto econômico de R$ 1,5 bilhão

A temporada de cruzeiros 2024/2025 em Santos teve início na manhã da última sexta-feira, com a chegada do MSC Seaview ao Terminal Marítimo Giusfedo Santini-Concais, desembarcando cerca de 4,5 mil passageiros. A cerimônia a bordo marcou oficialmente o começo do período que se estenderá por 99 dias.

O evento contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que ressaltou a relevância dos cruzeiros e do turismo para a economia nacional. “Estamos prestes a atingir um recorde de 7 milhões de visitantes estrangeiros no Brasil este ano. Cada grupo de quatro turistas gera um novo emprego, algo vital para o nosso crescimento econômico”, destacou.

O ministro também reafirmou o plano do Governo Federal de realocar o Terminal de Passageiros para a área do antigo armazém 1 no Valongo, integrando-se ao Parque Valongo, destacando as perspectivas promissoras do setor. “A indústria dos cruzeiros é limpa e sustentável, devendo ser incentivada.”

Selley Storino, secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo, representou o prefeito Rogério Santos e enfatizou a importância do turismo, que responde por 10% do PIB paulista e é a segunda maior fonte de arrecadação de ISS em Santos. “Temos superado recordes a cada temporada e estamos confiantes no sucesso contínuo deste ano.”

Após partir de Barcelona em 19 de outubro, o MSC Seaview passou por Salvador, Ilhéus e Rio de Janeiro antes de atracar em Santos. Carlos Roberto Castanho, residente em São Paulo, descreveu sua experiência no cruzeiro como tranquila e gratificante após embarcar em Gênova.

Em sua quinta temporada no Brasil, o MSC Seaview foi lançado em 2018 e acomoda mais de 5 mil passageiros além de 1,4 mil tripulantes. O navio oferece vistas panorâmicas através de uma ponte de vidro sobre o mar e dispõe de diversas opções de entretenimento, incluindo piscinas, restaurantes, bares, teatros e parques aquáticos.

Durante esta temporada, o MSC Seaview proporcionará cruzeiros variando entre três e sete noites por destinos como Ilha Grande, Búzios, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú e outros portos sul-americanos.

No dia seguinte ao desembarque inicial em Santos, o navio partirá para o Mix Music Boat, um festival em alto-mar com apresentações musicais e retornará à cidade no dia 12.

Espera-se que a temporada atraia cerca de 1 milhão de turistas para Santos, gerando um impacto econômico estimado em R$ 1,5 bilhão na região. Até abril de 2025, o terminal receberá 152 escalas de 14 navios diferentes.

Entre as novidades deste ano está o Réveillon no Costa Pacifica ancorado na baía durante os fogos. Os transatlânticos Vila Vie Odissey e Crystal Serenity terão pernoites previstos para fevereiro, intensificando ainda mais o fluxo turístico na cidade.

Para os entusiastas da navegação que apreciam assistir à movimentação dos navios no porto da Ponta da Praia, os dias mais movimentados serão os finais de novembro até março. O Concais projeta receber cerca de 80 mil passageiros em trânsito durante esta temporada, impulsionando a economia local ao fomentar o turismo nas atrações da cidade.