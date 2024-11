Cruz Vermelha São Paulo lança campanha “Desejos de Natal” para beneficiar famílias vulneráveis

Em novembro, a Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) inicia a 4ª edição da campanha “Desejos de Natal”, com o objetivo de beneficiar 3.000 famílias. Este ano, a ação distribuirá brinquedos, cestas básicas e kits de doces, visando trazer alegria e segurança alimentar a crianças de 4 a 12 anos e seus familiares, que se encontram em situação de vulnerabilidade. Em 2023, a campanha arrecadou doações que contemplaram 2.794 famílias, superando a meta inicial e beneficiando crianças com presentes e produtos essenciais para o Natal.



“Hoje, cerca de 1,5 milhão de crianças vivem abaixo da linha da pobreza no Estado de São Paulo, privadas de direitos essenciais como educação e alimentação. Nosso papel é tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas, garantindo segurança alimentar para famílias nessa época tão especial do ano”, comenta Bruno Semino, diretor executivo da CVSP.



Desde o lançamento da campanha, em 2021, a iniciativa atrai o apoio de parceiros e doadores individuais, que podem contribuir de diferentes formas, seja apadrinhando uma criança com um presente, seja fazendo doações em dinheiro através de cotas estabelecidas na campanha. Neste ano, a CVSP conta novamente com a participação de empresas e cidadãos dispostos a se tornarem “Papai Noel” por um dia.



Empresas interessadas em colaborar devem entrar em contato com a Cruz Vermelha São Paulo pelo e-mail [email protected]. A CVSP enviará materiais de divulgação e criará uma chave PIX exclusiva para a empresa, que poderá engajar seus colaboradores a doar até o dia 13 de dezembro. Os kits com brinquedos, alimentos e doces serão adquiridos, montados e distribuídos pela própria CVSP. As empresas também podem fazer sua doação via plataforma Benevity no projeto da campanha e no Para Quem Doar (da Globo).



Para pessoas físicas que também desejam colaborar bastam acessar o site desejosdenatal.com.br, onde é possível realizar doações via PIX no valor de um dos pacotes de apoio disponíveis (R$ 79, R$ 99 e R$ 149). A campanha será encerrada com a entrega dos “Desejos de Natal”, no dia 17 de dezembro, durante um evento especial na sede da CVSP, com a presença das instituições beneficiadas, que foram selecionadas via edital de chamamento, e dos colaboradores envolvidos. Informações sobre o edital estão disponibilizadas no site da CVSP.



Para mais informações e para se tornar um doador, visite o site oficial da Cruz Vermelha São Paulo em cruzvermelhasaopaulo.org.br. Acompanhe também as ações da CVSP nas redes sociais pelo perfil @cruzvermelhasaopaulo.

Sobre a Cruz Vermelha São Paulo

Fundada em 1912, a Instituição atua como parte de um movimento humanitário mundial em benefício das pessoas em situação de vulnerabilidade ou envolvidas em desastres e situações de risco. A CVSP auxilia 99 ONGs e lideranças comunitárias com doações de alimentos, roupas e calçados, promovendo ações nas áreas de saúde, educação e assistência social, além de suas campanhas específicas. Os interessados podem colaborar acessando o site ou levando as doações diretamente para a entidade, localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699, Indianópolis