CRSC-SP e CIEE abrem processo seletivo de estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE e a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania de São Paulo – CRSC-SP abriram processo seletivo de estágio para estudantes do ensino médio e superior nos cursos de Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Direito, Secretariado, Pedagogia, Tecnologia da Informação, Gestão Pública, Serviço Social, Psicologia e Recursos Humanos. Para se candidatar é necessário se inscrever gratuitamente no link até às 12 horas do dia 31/10/2024.

Os aprovados e contratados para as vagas de ensino médio receberão bolsa auxílio de R$475,05 (20h semanais) e para ensino superior a remuneração mensal é de R$ 937,59 (30h semanais) e R$ 625,06 (20hs semanais). Além disso, o auxílio transporte é de R$10,00 por dia estagiado.