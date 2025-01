Crizin da Z.O. é anunciado na programação do Festival Cecília Viva

O Crizin da Z.O., coletivo artístico brasileiro que explora nuances do funk carioca, é anunciado como nova atração do festival Cecília Viva, que acontecerá em São Paulo, no Cine Joia, dia 23 de fevereiro.

O grupo do Rio de Janeiro mescla sonoridades experimentais com o ritmo popular carioca e outras narrativas contemporâneas da música brasileira. Formado por Cristiano Onofre (FORADECOMPASSO), Danilo Pacheco (AkaDindo) e Marcelo Fiedler, o trio apresentará criatividade e uma abordagem disruptiva no palco do festival Cecília Viva.

Desde sua estreia, o coletivo tem produzido álbuns que refletem temas sociais e culturais do Brasil —, como o disco de estreia Tudo Está Acontecendo ao Mesmo Tempo Agora (2019), o Brasil Buraco Vinte Vinte (2020) e o aclamado ALMA BRABA (2022). Em 2024, foi lançado o Acelero, álbum que consolida a posição de inovadores dentro do gênero, tendo recebido elogios pela criatividade e irreverência musical, além de marcar presença em listas de melhores álbuns do ano.

Com letras que capturam a essência das ruas e produções que desafiam o convencional, Crizin da Z.O. se tornou referência no cenário alternativo, conquistando fãs nas plataformas de streaming e redes sociais.

Além do grupo Crizin da Z.O., o festival reunirá outros grandes nomes da cena independente brasileira, tendo já sido confirmada a presença das bandas Rakta e Test, além do cantor e compositor Kiko Dinucci. A Rakta, reconhecida por sua mistura de post-punk, krautrock e noise, é composta pelo trio Carla Boregas, Paula Rebellato e Maurício Takara. Já a Test é um dos principais nomes do grindcore brasileiro. Formada por João Kombi (guitarra/vocal) e Barata (bateria), a dupla levará o som experimental e visceral para o palco do Cine Joia. Novos nomes da programação serão anunciados em breve.

Mais do que um evento, o Festival Cecília Viva se constitui em um símbolo da resistência cultural. A colaboração com o Cine Joia viabilizou sua edição neste ano, e a arrecadação da bilheteria será aplicada no início de um novo ciclo, em outro espaço para a associação, que investirá o montante na compra de equipamentos para impulsionar seu recomeço.

O público poderá escolher entre várias opções para participar da campanha, adquirindo acessos ao festival a preços que vão de R$ 75 a R$ 450 (taxas inclusas), e fazendo jus a benefícios como carteirinhas sócio-culturais, ecobags, camisetas e um disco de vinil duplo exclusivo com faixas de diversos artistas da cena. Há, também, possibilidade de doação via PIX.

Doações disponíveis:

R$ 75 – acesso ao festival

A partir de R$ 150 e até R$ 450 – benefícios como carteirinha de sócio cultural, ecobag, poster, camiseta e vinil exclusivo com gravações ao vivo de grandes artistas que marcaram a história da Cecília.

Para quem deseja contribuir além do acesso ao show, a Cecília Cultural está aceitando doações via PIX (CNPJ: 10.717.826/0001-20).

O Festival Cecília Viva 2025 é mais que um evento: é um chamado para que todos, artistas e público, se unam em prol da cultura. O dia 23 de fevereiro será o marco de um novo capítulo na história da Associação Cultural Cecília.

Serviço:

Festival Cecília Viva 2025

Data: 23 de fevereiro de 2025

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo)

Horário: Abertura às 16h