Cristiano Ronaldo diz que nunca teve relação ruim com Lionel Messi

O renomado jogador Cristiano Ronaldo se manifestou sobre sua relação com Lionel Messi, afirmando que nunca houve desavenças entre eles. A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornalista Eduardo Aguirre, para o canal espanhol La Sexta TV.

"Nunca he tenido mala relación con Messi"



La entrevista más esperada 💥 💥



Este lunes, a las 22.30h, @eduaguirre7 se sienta con @cristiano pic.twitter.com/vg9Y7wHZDd — laSexta (@laSextaTV) January 30, 2025

O teaser da entrevista gerou grande expectativa nas redes sociais, e a exibição completa foi anunciada para a próxima segunda-feira. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ícones do futebol mundial, dominaram os gramados por mais de uma década, com intensos confrontos entre seus clubes, Real Madrid e Barcelona.

Durante a conversa, o atleta português também foi questionado sobre a possibilidade de futuros jogadores alcançarem os impressionantes números que ele e Messi conquistaram ao longo de suas carreiras. Quando indagado se veria um novo fenômeno semelhante a eles no futuro, Ronaldo respondeu: “Hoje em dia o futebol é bom, mas é praticamente impossível repetir o que a gente fez“.

A entrevista não se limitou apenas à comparação entre gerações. Cristiano Ronaldo explorou diversos temas relevantes, incluindo sua trajetória no Real Madrid, sua relação com o presidente Florentino Pérez e detalhes sobre sua vida familiar. Essas questões refletem tanto sua experiência dentro do campo quanto suas reflexões pessoais fora dele.

Com essa revelação, Ronaldo reafirma sua postura como um dos maiores atletas da história do futebol, enquanto continua a atrair atenção tanto de fãs quanto da mídia internacional.