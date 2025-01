Cristiano Ronaldo pode ter maior salário da história renovar com Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está a um passo de assinar um novo contrato com o Al-Nassr, que o colocaria na posição de atleta com o maior salário da história do futebol. De acordo com informações veiculadas pelo diário espanhol Marca, o craque português recebeu uma proposta impressionante para estender sua permanência no clube saudita, que inclui até 5% da propriedade da equipe.

Com essa renovação, os rendimentos anuais de Ronaldo podem atingir a cifra de 183 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,1 bilhões), superando todos os outros jogadores em atividade no esporte. Isso se traduz em um salário mensal de cerca de 15,2 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões), enquanto sua remuneração semanal seria de 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões) e diária em torno de 550 mil euros (R$ 3,4 milhões).

Atualmente, Ronaldo tem a possibilidade de firmar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. Contudo, parece que seu futuro imediato permanece ligado ao Al-Nassr, que está elaborando uma oferta que muitos chamam de “contrato do século” para garantir a continuidade do atleta em seu elenco.

Além dos altos valores financeiros envolvidos, uma das condições apresentadas por Ronaldo para a renovação é a melhoria do time. Especificamente, o atacante teria manifestado interesse na contratação do volante brasileiro Casemiro, atualmente no Manchester United.

Casemiro ingressou no Manchester United em 2022 por um valor significativo de 60 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões na época). Após um início promissor, o jogador enfrentou críticas durante a temporada 2023/24, levando alguns veículos da imprensa britânica a sugerirem sua saída do clube.

Aos 32 anos, Casemiro tem vínculo com o Manchester United até o final da temporada 2025/26. Ele e Cristiano Ronaldo foram companheiros no clube inglês, mas não conquistaram títulos juntos. No entanto, ambos deixaram uma marca indelével na história do Real Madrid, onde foram fundamentais para a conquista de quatro edições da UEFA Champions League.